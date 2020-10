A scuola di canto gregoriano

Sarzana - Val di Magra - Prende il via domani (lunedì 12 ottobre) alle 21 a Sarzana, nel seminario vescovile di via Mascardi 93, il corso di canto gregoriano, tenuto per il quarto anno da don Franco Pagano e da Claudio Accorsi. Il corso, con cadenza quindicinale e sempre di lunedì, proseguirà sino a fine aprile, col patrocinio dell’Associazione internazionale per lo studio del canto gregoriano, sezione italiana. Le lezioni si tengono dalle 21 alle 22.30. Per informazioni, rivolgersi alla parrocchia di San Francesco a Sarzana (anche su FB), telefono 0187.620356.