A piedi a Castelnuovo con "Girovagando"

Sarzana - Val di Magra - Il primo appuntamento del 2021 con Girovagando, sabato 16 gennaio toccherà Castelnuovo Magra con l'iniziativa "Campagnoesi e borgan" delle guide turistiche di Agtl La Spezia. "Partendo dalla zona di Molino del Piano - spiegano gli organizzatori - uno degli insediamenti di pianura del comprensorio comunale, si raggiungerà il centro storico utilizzando l’antica montà, oggi corrispondente al sentiero CAI n. 301,e si visiterà il borgo, posto in bellissima posizione panoramica. Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono su prenotazione e rivolte ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo, saranno possibili variazioni delle date in programma".

Durata della visita: 2 h e 30 circa



Quota di partecipazione: eu 10 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.



Per prenotazione obbligatoria e informazioni:



telefono e whatsapp 333 4336823?

agtl.laspezia@gmail.com