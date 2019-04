A passeggio sulla Via Francigena bevendo e mangiando

Percorso per Bibola e Vecchietto raggiungendo Ponzano Superiore dopo aver svalicato in località le Quattro Strade.

Sarzana - Val di Magra - Domenica 5 maggio la Consulta Giovani di Santo Stefano Magra organizza la terza edizione della manifestazione "CamminiamMangiando - Camminata sulla Via Francigena con pranzo sulla terrazza panoramica di Ponzano Superiore". Partenza in pullman da Ponzano Madonnetta (davanti alla pizzeria Il Rusticone alle 8.15) o da S. Stefano Magra (davanti al panificio Valerio alle 8.25) ed arrivo ad Aulla presso la fonte Camilla (quartiere Matteotti), punto d'inizio del sentiero. Il percorso (difficoltà escursionistica, dislivello in salita 600m, lunghezza circa 10km, tempo di percorrenza media tre ore) si snoderà lungo la Via Francigena per Bibola e Vecchietto raggiungendo Ponzano Superiore dopo aver svalicato in località le Quattro Strade.



Come funziona. Lungo il tragitto verranno allestiti punti di sosta e ristoro a Bibola (colazione con piccolo buffet a base di tè, aranciata e biscotti)e alle Quattro Strade (bruschetta, crostini al lardo e vino), mentre lungo Via Cesare Orsini a Ponzano Superiore si svolgerà il pranzo finale (lasagne al pesto, scherpada, porchetta, focaccia, formaggio e salumi misti, vino, buffet di dolci, caffè). Quota di partecipazione 20 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi di età inferiore a 12 anni, gratis i bambini di età inferiore a 6 anni; possibilità di partecipare esclusivamente al pranzo finale alla cifra di 15 euro. Per ragioni organizzative si esortano i partecipanti ad effettuare le prenotazioni entro e non oltre domenica 29 aprile presso la Gelateria Rozzia di Piazza Garibaldi a Santo Stefano Magra, saldando in tale momento il pagamento dell’intera quota di partecipazione; qualora ciò non fosse possibile si può prenotare telefonicamente, rivolgendosi a Giorgio (3457016726), Luca (3347033120), Jacopo (3339607106) o Fausto (3499418061) e con loro concordando modalità e tempistiche del pagamento. Maggiori informazioni infine sulla pagina Facebook Consulta Giovani Santo Stefano Magra.