A Vezzano un premio letterario dedicato a Mario Tobino

Sarzana - Val di Magra - L’assessorato alla Cultura del Comune di Vezzano Ligure, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino di Lucca, indice la X edizione del Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Mario Tobino”. Il premio, nato nel 2000 a Vezzano Ligure, grazie a un gruppo di volontari, per ricordare questa importante figura che tanto ha lasciato nella cultura del Novecento, fino al 2008 era dedicato alla poesia a tema libero, ma nel 2010, in occasione del centenario della nascita dello scrittore di origini vezzanesi, è stato preso in gestione dall’Assessorato alla Cultura che l’ha rinnovato, ampliato con nuovi generi e con una sezione dedicata ai ragazzi, reso ad adesione gratuita e incentrato sulla tematica del disagio mentale che Tobino come psichiatra curò per tutta la vita. Come nel 2016 verrà dato, durante la cerimonia di premiazione, un Premio alla Carriera a un autore della Lunigiana storica che, per questa edizione, dovrà appartenere alla Sezione "Narrativa" mentre nel 2020 a quella "Teatro". L’Assessore Paola Baldini afferma: “L’idea di realizzare per la prima volta nella provincia spezzina un premio non solo di valenza letteraria ma anche di carattere sociale e scientifico è stata un successo e, quindi, assieme alla giuria del premio, composta da rappresentanti del mondo letterario, scientifico, scolastico e presieduta dal Prof. Giuseppe Benelli, siamo certi che anche questa edizione con le importanti novità introdotte raggiungerà gli obiettivi che ci siamo prefissati.” Il bando e la domanda di iscrizione gratuita al premio sono scaricabili sul sito www.comune.vezzanoligure.sp.it. Ogni elaborato con il modulo di adesione potrà essere inviato tramite plico postale al Comune di Vezzano Ligure / Biblioteca Civica “Mario Tobino”, Via Verdi 29, 19020 Vezzano Ligure o all’indirizzo di posta elettronica biblioteca.vezzano@libero.it entro il 21 dicembre 2018. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica “Mario Tobino” al n. telefonico 0187995219.