A Teatrika Scenari un testo di Pennac illustrato da Vincent

Sarzana - Val di Magra - Ultimo giovedì con due spettacoli a “Teatrika Scenari” la rassegna di teatro contemporaneo proposta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra con la direzione artistica e organizzativa della Compagnia degli evasi e la collaborazione di Arci Valdimagra: giovedì 4 aprile alle 17:00 lo spettacolo per bambini e ragazzi, la Cattiva Compagnia porterà in scena “Ernest e Célestine” bellissimo ed istruttivo spettacolo tratto da Daniel Pennac dall'opera di Gabrielle Vincent”Ernest and Célestine”- author: Daniel Pennac / illustrator: Gabrielle Vincent © CASTERMAN : una riduzione teatrale di un romanzo per bambini che ha conquistato i lettori di tutte le età, pensata per tre attori che giocano al teatro nel teatro, una messa in scena divertente e originale. A seguire alle 21:15 gran finale con Alessandra Frabetti, la grande attrice teatrale, coadiuvata in scena dal bravissimo Andrea Ramosi, metterà in scena “Ciò che resta… serata di disonore”, .

Come da tradizione si ricorda che c’è la possibilità di prenotare gli apericena dell’Arci Wave al numero 3475454359, inoltre lo spettatore che conserva il biglietto dello spettacolo che hai visto a Teatrika Scenari e lo presenta al botteghino del Teatro degli Impavidi di Sarzana, avrà una riduzione al successivo spettacolo in cartellone. Lo spettacolo si terrà nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, in via Carbonara n.120, che sarà per l'occasione adibita a teatro, con palco rialzato. Info e prenotazione biglietti al 3477841081