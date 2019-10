A Sarzana una nuova masterclass di fotografia ed editoria contemporanea

Sarzana - Val di Magra - Esiste una nuova masterclass dedicata alla fotografia contemporanea e all'editoria specializzata ed è quella in partenza dal prossimo 30 novembre presso Spazi Fotografici, a Sarzana. Un percorso di formazione, progettazione e produzione fortemente voluto dalla neonata associazione della provincia spezzina a offrire un'esperienza che possa guidare i partecipanti nello sviluppo dei propri progetti, delle proprie “skills” e della propria identità stilistica in relazione alle richieste e caratteristiche di un mercato in evoluzione continua.



Per questo sono stati scelti sei professionisti del panorama internazionale, con base Italia, come: Alessandro Grassani, Francesco Levy, Teodora Malavenda, Francesco Merlini, Emanuela Mirabelli, Nicolò Puppo (già docente con Michele Borzoni del corso di fotografia documentaria).



A loro è stato dato il compito di strutturare il programma per seguire il lavoro di chi lo frequenterà in 6 mesi e 12 sessioni sempre articolate nei fine settimana e finalizzate, fra le altre cose, alla realizzazione di fanzine individuali e di una mostra collettiva. L'aspetto della produzione e poi dell'esposizione è da subito stato valorizzato e inserito nell'ideazione del programma al fine di dare concretezza a ciò che nella classe si svilupperà, in parallelo mettendo in campo le più comuni sfide contemporanee, ma anche una serie di reali opportunità. Da qui il coinvolgimento di professionisti che siano garanzia di un percorso di alta formazione e qualità nel contesto di un'area come quella della Lunigiana, nel cuore dell'alto centro Italia, che sempre più si vuole proporre come alternativa felice – e mai sostitutiva – agli altri importanti contesti in cui oggi si sviluppa la cultura fotografica. L'idea è quella di venire incontro ai tanti che desiderano provare un'esperienza di formazione artistica, culturale ed anche umana autentica e il più possibile completa, sempre legandosi a chi da anni opera nel complesso settore della fotografia, dell'arte e della narrazione visiva. La forza, sottolineata anzitutto dall'entusiasmo con cui i sei professionisti hanno scelto di costruire qui una simile proposta, è data anche dal successo del primo corso proposto da Spazi Fotografici nel 2019, dedicato appunto più propriamente alla fotografia documentaria: nel suo anno zero sono 8 i partecipanti che hanno concluso con successo l'esperienza, dando vita a cinque dummy e ad una mostra che verrà presentata, proprio verso fine novembre, nel centro storico di Sarzana. Con questa masterclass, “spot your skills”, si vuole innalzare il livello dell'offerta formativa e produttiva ampliando il raggio d'intervento di una piccola, ma già promettente scuola di fotografia.



Maggiori informazioni al link www.spazifotografici.it/masterclass/. Per programma, domande o curiosità è possibile scrivere a info@spazifotografici.it o contattare il numero 3662075313 (Francesca).