A Sarzana una 'Film summer school' con Michele Salimbeni

Sarzana - Val di Magra - L'associazione culturale Teatro Ocra presenta “Narrare per immagini – film summer school condotta da Michele Salimbeni, che si terrà a Sarzana fra il 26 e il 28 giugno per un totale di quindici ore.



Seminario rivolto a tutti durante l'ultimo week end di Giugno condotto dal regista cinematografico e filosofo Michele Salimbeni (il suo lungometraggio "Under the Sky" è stato proposto nel 2019 dal critico Adriano Aprà nel contesto del festival "Fuori Norma", Casa del Cinema di Roma; ha collaborato negli anni come autore e sceneggiatore tra i moltissimi altri con Sergio Citti, Dario Argento, Andrzej Zulawski, Carlus Padrissa - Fura Dels Baus, i musicisti Claudio Simonetti - Goblin e Lee Ranaldo - Sonic Youth; più giù il suo cv dettagliato e maggiori info sulla master class) Il corso si svolgerà in un grande giardino privato nelle vicinanze di Sarzana (La Spezia); essendo all'aperto si potranno garantire le norme di sicurezza vigenti; solo in caso di pioggia il corso si terrà presso la Sala Ocra ex mercato Sarzana; venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 Giugno, dalle ore 15.30 alle ore 20.30



Per chi fosse interessato esiste una struttura ricettiva bed and breakfast nelle immediate vicinanze del parco dove si terrà questa summer school che è rivolta sia a persone che non hanno particolari esperienze nel cinema e che vogliono conoscere le basi della realizzazione di un film, sia a professionisti che vogliono approfondire un approccio sistematico e più complesso della regia cinematografica. info: teatrocra@gmail.com toni garbini 328 1047139