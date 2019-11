A Sarzana un Natale di 38 giorni con Magico villaggio e Christmas card

Sarzana - Val di Magra - Prenderà il via come da tradizione il prossimo 30 novembre e proseguirà per 38 giorni consecutivi il Natale di Sarzana che quest'anno si presenterà ricco di novità e rinnovato nel format per animare strade e piazze del centro storico.

Nascerà un vero e proprio “Magico villaggio” - come l'hanno ribattezzato gli organizzatori Sandro Sabatino e Donald Degli Innocenti – che al suo interno avrà mercatini a tema, la pista di pattinaggio, un'area per i bambini, l'immancabile albero, sfilate di cosplayer, una foresta incantata ma anche sapori e tradizioni locali e del Trentino. La novità più importante riguarda però la “Christmas Card” che sarà distribuita gratuitamente e fino a marzo consentirà di avere omaggi e sconti nelle tantissime attività che hanno aderito al progetto.



“Sarà un Natale per tutti, di grande impatto e atmosfera – assicura l'assessore al commercio Roberto Italiani – quest'anno mi sono impegnato personalmente con i commercianti affinché non dovessero contribuire economicamente. Troveremo risorse nei residui di bilancio e di sponsor anche per gli altri eventi che andranno ad aggiungersi. Sono felice – aggiunge nell'inedita cornice della palestra Kleb – che abbiano aderito in tantissimi alla “Christmas Card” che abbiamo pensato come strumento di promozione per le attività rivolta a tutti i visitatori che verranno a Sarzana nel periodo natalizio. A queste iniziative se ne aggiungeranno anche altre che presenteremo più avanti compreso il Capodanno”.



“Lavoriamo da mesi su questo progetto – sottolineano Sabatino (Smart Vision) e Degli Innocenti (Marina in giostra) con i quali collabora Sheila Cabano – e siamo ormai agli ultimi dettagli che riguardano via Fiasella e via Mascardi che diventeranno le strade “del punch e delle cose strane ma fantastiche”. Saranno un'altra tappa del percorso che inizierà sotto l'arco del Magico Villaggio in Piazza Luni e porterà alla scoperta di prodotti enogastronomici, delle casette (sempre aperte) e del mercatino in piazza Matteotti, dei nostri partner (che esporranno nei fine settimana) e dei tanti spettacoli che animeranno questo grande Natale sarzanese”.