A Sarzana Natale fra le stelle con Società Astronomica Lunae e Iras

Sarzana - Val di Magra - La Società Astronomica Lunae e gli astrofili dell'IRAS invitano a vivere con loro il Natale Sarzanese. Oggi, 7 dicembre, alle ore 19,00 nella Sala Consiliare del Comune di Sarzana si terrà una conferenza sulle "Radici dell'Osservazione Astronomica". Seguirà, previsioni metereologiche permettendo, l'osservazione del cielo con uso di telescopi, in piazza Matteotti davanti al palazzo comunale.

Gli astrofili saranno a disposizione per permettere ai curiosi di staccarsi anche solo per un attimo da terra ed ammirare alcuni scorci di cosmo, lì, a portata di tutti… basta alzare la testa… in su.



Prossimi eventi in programma:

Sabato 14 dicembre ore 19,00: "Sciami Meteorici e Comete".

Sabato 21 dicembre ore 19,00: "A Christmas Cosmic Story: Miti e Costellazioni".

Sabato 4 gennaio ore 19,00: "Come è nato il Sistema Solare".

Guardate le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete, e chiedervi perché l'universo esiste. Siate curiosi. (Stephen Hawking).