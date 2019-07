A Santo Stefano rievocazione storica e mercato sulla Francigena

Sarzana - Val di Magra - Conto alla rovescia a Santo Stefano di Magra per la XVI edizione della Sfilata storica con rievocazione di un antico mercato sulla Via Francigena. Nel fine settimana 26, 27 e 28 luglio il borgo santostefanese tornerà indietro nel tempo, ricostruendo minuziosamente l'atmosfera e la vita del 1494 e rivivendo un episodio chiave della nostra storia: la consegna delle chiavi della Fortezza di Sarzana da parte di Piero de' Medici al re di Francia Carlo VIII. Un salto nel passato tra mercato medievale, antichi mestieri, monete d'epoca, sapori da scoprire locanda per locanda, musica, canti, danze, spettacoli di giocolieri, giullari, armigeri, sputafuoco, falconieri e sbandieratori. Senza dimenticare l'imperdibile e partecipato corteo storico, culminante nella consegna delle chiavi, in programma sabato e domenica sera. L'evento è promosso dal Comune in collaborazione con rioni, frazioni, associazione Casa Torre e Comitato per la sfilata storica. Servizio navetta gratuito dal centro commerciale La Fabbrica al borgo dalle 19.00 alle 23.30.



Il programma

Si parte venerdì 26 luglio alle 19.00 con l'apertura del mercato medievale, l'attacco alle mura e gli spettacoli (dalle 19.00 musici, giullari e danze medievali in Piazza Garibaldi; dalle 20.30 armigeri, falconieri, musici, giullari e sputafuoco in Piazza della Pace). Sabato 27 apertura del mercato, attacco alle mura e spettacoli in Piazza Garibaldi dalle 19.00. Alle 21.15 corteo storico per le vie del borgo e consegna delle chiavi. Dalle 22.00 spettacoli in Piazza della Pace. Il copione di sabato sarà replicato anche domenica 28 luglio, ultimo giorno della manifestazione.