A Santo Stefano la presentazione de 'I senza cuore' di Giuseppe Conte

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli appuntamenti estivi con la rassegna letteraria 'Non ci resta che leggere', organizzata dalla biblioteca comunale 'Arzelà' di Santo Stefano di Magra. Mercoledì 10 luglio alle 21 in Piazza della Pace sarà presentato 'I senza cuore', libro di Giuseppe Conte. L'autore converserà con Beppe Mecconi. Evento gratuito. Sarà possibile acquistare copie del libro. In caso di maltempo la presentazione si terrà alla biblioteca 'Arzelà', alla ex area Vaccari. Conte, originario di Imperia, è una delle figure più apprezzate della poesia e della narrativa italiane contemporanee. 'I senza cuore' è un romanzo corale, ricco di suspense e colpi di scena, ambientato nel Medioevo. Tutto comincia nel 1116.



La Grifona salpa dal porto di Genova con 192 anime a bordo facendo rotta verso l’Atlantico e la Cornovaglia bretone, dove un monastero custodisce un misterioso manoscritto. Il comandante Guglielmo il Malo, trionfatore alla Prima Crociata, è in cerca della verità sul Vaso di smeraldo, presente sulla tavola dell’Ultima cena. È davvero l’originale o un clamoroso falso? Guglielmo si cala nei panni di un detective per indagare col fedele scrivano Oberto da Noli, narratore di tutta la storia, sui delitti di un serial killer che semina il terrore a bordo della sua galea...