A Santo Stefano la cultura riparte con “La Festa della Musica”

Sarzana - Val di Magra - Nel pieno rispetto delle normative vigenti, a Santo Stefano Magra riprendono gli eventi culturali, a cominciare dalla musica. Il Comune anche quest’anno ha infatti aderito alla “Festa della Musica” (#FdM2020 - https://www.festadellamusica.beniculturali.it/), rassegna nazionale promossa dal Mibact che si terrà in 277 città d’Italia, tra cui diversi centri dello spezzino, nella giornata di domenica 21 giugno. Testimonial nazionale dell’evento sarà Paolo Fresu che sul sito ufficiale preannuncia “una festa straordinaria con tanti generi di musica diversi e soprattutto senza confini e senza barriere.”



L’appuntamento a Santo Stefano è per domenica 21 giugno alle 21 in Piazza della Pace e a salire sul palco sarà il trio “I 3 Soprani” composto da Simona Bertini, Barbara Luccini e Fiorella Marongiu, accompagnate al pianoforte dal Maestro Aliano Frediani. “I tre Soprani” nascono come trio nel 2015, da un’idea di S. Bertini, unendo esperienza, sensibilità ed entusiasmo nel divulgare l’arte del canto. Nel 2017 il trio si esibisce al Maggio Musicale Fiorentino con la Filarmonica Rossini diretta dal M° G. Lazzeri in un brano contemporaneo del M° F. Arrigoni, nel 2018 in una serie di concerti con le Filarmoniche della Valdera dirette dal M° Orsini in suggestive location toscane tra cui l’Anfiteatro Romano di Volterra. Al progetto artistico viene assegnato il Premio Botticini durante la serata “Visioni di Caravaggio” per il 20° Anniversario dell’Associazione Decima Musa di Firenze. Nel 2019, con il programma di musiche da Film “Cantando con le Stelle”, con la Filarmonica Luporini diretta dal M° Lazzeri, i tre soprani Bertini, Luccini e Marongiu inaugurano l’Estate Empolese e partecipano al Festival di Uliveto Terme.