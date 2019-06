A Nicola tre appuntamenti con "Il canto degli elementi"

Sarzana - Val di Magra - Nicola è un paese incantato e al viandante appare come un borgo senza tempo dove è possibile godere di un panorama mozzafiato sulle colline e sentire il profumo del mare. La piazza centrale, con al centro la bellissima chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, è lo scenario ideale per spettacoli emozionanti e di atmosfera. Il sagrato: il palcoscenico naturale della poesia e del canto.

Ed è quello che sarà per 3 serate di questa estate: un parco. La poesia della letteratura e la poesia della musica nelle canzoni dei cantautori, moderni aedi dei nostri giorni si fonderanno in un canto, dedicato agli elementi naturali, che da sempre hanno ispirato filosofi e scrittori. Abbiamo scelto di declinarli nel mondo moderno, con il significato che hanno assunto per noi, oggi, articolando l’immensa produzione letteraria con la musica. Il Teatro dell’Allodola ha una lunga tradizione di reading poetici e musicali e presenta nella magnifica cornice della piazza di Nicola una proposta per la stagione 2019/2020 tagliata su misura per lo splendido borgo. Protagonista sarà la terra, elemento dell’origine e alla quale saranno dedicati tre recital: sulla terra di appartenenza, sulla terra di abbandono e sulla terra di conquista. Recital, nella forma del teatro canzone che possano creare un legame forte fra il borgo, i cortili, gli spazi all’aperto, la poesia e le canzoni. Così, le attrici milanesi Monica Faggiani e Valentina Ferrari, lasciano momentaneamente il palcoscenico teatrale (dopo il successo de “La strana coppia” in versione al femminile presentato a livello nazionale e ospitato anche alla rassegna Teatrika di Castelnuovo Magra) per entrare in luoghi di grande suggestione con le parole dei poeti e dei cantautori. La scelta di declinarli nel mondo moderno, con il significato che hanno assunto per noi, oggi, articolando l’immensa produzione letteraria con la musica, vuole avvicinare il pubblico alla poesia in modo semplice e d’atmosfera. Accompagnate dai musicisti Livio Bernardini e Egildo Simeone in un incontro fra regioni: la Lombardia di Milano e dei Navigli, la Liguria di Genova, la Toscana e la Lunigiana con contributi poetici e musicali, condurranno gli spettatori in un viaggio fra parole e musica emozionante e suggestivo.

Il primo appuntamento è il 28 Giugno con Terra di Appartenenza che vedrà alternarsi poesie di Vittorio Sereni, Antonia Pozzi e Giorgio Caproni, fra gli altri a musiche di Guccini, Fortis, Conte, Jannacci. Fra Milano e Genova, attraversando la Liguria e la Toscana per sottolineare il senso del ricordo e delle radici. Riconoscendo nella terra di origine una madre da cui non separarsi almeno nel ricordo, le voci portano a paesi lontani ad altri appartenuti e perduti, come le terre dei nativi di America in brani e canzoni di Cormac Mccarthy e Fabrizio De Andrè. Il secondo appuntamento è il 13 Luglio con Terra di Abbandono, in cui le voci della nostalgia e dell’addio di Neruda, Foscolo, Pasolini, Euripide si mescolano alle canzoni di Tenco, Fossati, D’Anzi, Modugno in un insieme dolente ed emozionante sul significato che ha lasciare la propria terra per cercare vita altrove. Il terzo appuntamento è il 23 Agosto e racconterà di Terra di Conquista con i versi di Ungaretti, Montale, Quasimodo, Marinetti e la musica della guerra dalla canzone popolare a Strehler e Daniele Silvestri in un’atmosfera drammatica e di grande impatto. La terra sarà in queste declinazioni per esprimere passione, nostalgia, dolore attraverso tantissime sfaccettature che le attrici, Monica Faggiani e Valentina Ferrari, renderanno grazie all’armonia della musica sapientemente eseguita dai musicisti Livio Bernardini ed Egildo Simeone. Appuntamenti da non perdere per chi ama la musica, il teatro, la poesia ambientati in un luogo quasi incantato.



LA TERRA – Capitolo 1

28 Giugno 2019 ore 21.00 Terra nostra d’appartenenza

13 Luglio 2019 ore 21.00 Terra nostra d’abbandono

23 Agosto 2019 ore 21.00 Terra nostra di conquista

Piazza della Chiesa Nicola di Luni (Sp)

Produzione Teatro dell’Allodola – Le Irriverenti

Con Monica Faggiani e Valentina Ferrari

Livio Bernardini alla fisarmonica

Egildo Simeone alla chitarra

Con il patrocinio del Comune di Luni

Ingresso Libero