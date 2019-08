A Montemarcello una serata con "Circovagando"

Sarzana - Val di Magra - Dopo i NaniRossi Scio’, Immaginaria e Cartoon Toylete, spettacoli itineranti nelle frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta, CIRCOVAGANDO arriva a Montemarcello con Raparules, l’ultimo spettacolo della rassegna promossa da Comune di Ameglia ed organizzata dalla cooperativa artistica Teatro nelle Foglie.

Una rassegna divertente, adatta a tutte le età che ha portato nelle Piazze artisti di strada provenienti da tutta Italia – ci racconta l’Assessore al Turismo Serena Ferti – Tra giocolieri, comici e teatranti, le serate organizzate in questi mesi hanno intrattenuto molti spettatori, divertendo e coinvolgendo i presenti, soprattutto i bambini. Vi invito a non perdere quest’ultima serata che chiuderà la rassegna.

Un tipo buffo, con la sua carriola, sistema dei coni segnaletici, creando uno spazio limitato e apparentemente inaccessibile. La musica accompagna i suoi movimenti, dalla valigia appaiono oggetti che vengono sistemati minuziosamente nello spazio. Qualcosa però sta cambiando in quella tranquilla cittadina, in quella quieta atmosfera di piazza di paese. La strada è diventata un palcoscenico e tutti sono corsi intorno a guardare. Si sente applaudire, urlare di stupore, attenzione: chi c’è in scena? I bambini ridono, qualcuno ancora non capisce, ma comincia a divertirsi. Sono le mie regole, le “RAPA RULES”.?Tecnica, arte e comicità si fondono in uno spettacolo d’interazione con il pubblico, che sarà coinvolto e accompagnato in un percorso leggero ma pieno d’energia. Marco Raparoli, artista di teatro di strada e di circo, giocoliere, equilibrista e acrobata, mescola le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno con tanta voglia di divertire e condividere emozioni.

Una serata da non perdere!

Mercoledì 28 Agosto, ore 21.30, Piazza XIII Docembre – Montemarcello?Spettacolo libero e gratuito.