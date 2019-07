A Montemarcello doppia presentazione con "Nati per scrivere"

Sarzana - Val di Magra - L’estate di Montemarcello si anima con le scrittrici dell’associazione “Nati per scrivere”, che propongono due letture interattive dei loro libri. Giovedì 18 luglio, alle 21.00, in Piazza XIII a Montemarcello, infatti, Daniela Tresconi e Maria Pia Michelini incontrano il pubblico per presentare i loro libri, in un modo originale e divertente, interpretando i personaggi dei volumi e alcune scenette, con l’aiuto di soci e amici dell’associazione.



L’evento, organizzato da “Nati per scrivere”, in collaborazione con la libreria Piccadilly di Arcola (SP) e con la Proloco di Montemarcello, si inserisce nella rassegna “Montemarcello d’autore”, per dare spazio anche ai piccoli lettori, che troveranno nel delfino Blu e in Tito il dito i loro nuovi eroi.



Originaria di Arcola, Daniela Tresconi ama ambientare i suoi libri nelle zone a lei care. Con “Il piccolo faro e il delfino Blu”, spaziamo nel Golfo della Spezia, tra il porto e i suoi moli, fino all’isola di Palmaria e alle sue grotte sotterranee. Il volume racchiude due storie ricche di avventure e valori: “Il piccolo faro”, un racconto di scoperta e di progressiva accettazione di sé, e “Il delfino Blu”, una storia di amicizia, tra un bambino e un delfino, due solitudini che si incontrano e danno vita a un universo di emozioni.



Curiosità, voglia di scoprire il mondo e imparare a gestire la propria rabbia, sono i valori a cui si è ispirata la scrittrice lucchese Maria Pia Michelini per il suo libro: “Tito il dito e l’alieno scoppiettante” (NPS Edizioni), con protagonisti Tito, un dito (indice) piuttosto curioso, e Huffy, un alieno che deve imparare a non arrabbiarsi. L’autrice si è sempre dedicata al mondo dei piccoli, nell’assistenza domiciliare ai bambini diversamente abili e a quelli che accoglie ogni mattina nella Scuola dell’Infanzia, prediligendo le sfide più ardue di chi è più delicato o più ribelle.



Entrambi i volumi sono corredati da disegni in bianco e nero, che i bambini possono divertirsi a colorare, per una fruizione più interattiva.



Appuntamento per giovedì 18 luglio, alle ore 21.00, in Piazza XIII Dicembre a Montemarcello (SP). Ingresso libero e gratuito.



Per rimanere aggiornati, è online anche la pagina evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/2833522936722483/



Per informazioni, contattare la libreria Piccadilly (Alessia: 339/7508697) o l’associazione Nati per scrivere.