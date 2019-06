A “I Libri per strada” Luca Nannipieri dialoga con il sindaco Ponzanelli sui “Capolavori rubati”

Sarzana - Val di Magra - È uno degli appuntamenti più singolari e attesi dell'edizione 2019 de “I Libri per strada – le strade per il libro”, la rassegna dedicata alla lettura che, come ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli, “apre una finestra sul mondo”. E sarà proprio con la prima cittadina che, sabato 8 giugno dalle ore 21.30 nella quinta di piazza Luni, l'autore del libro “Capolavori Rubati” Luca Nannipieri dialogherà sul tema della tutela del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Partendo dalla rubrica che Nannipieri tiene al Caffè di RaiUno, Capolavori Rubati illustra i casi più clamorosi di furti di opere d’arte: un omaggio all’infaticabile lavoro delle nostre forze dell’ordine, un viaggio dentro la criminalità e la cupidigia che si nasconde dietro il furto di opere che appartengono all'umanità intera.

Attraverso la narrazione e la spiegazione giudiziaria dei furti, il commento sullo stile artistico delle opere rubate, l’inquadramento storico, la disamina museografica sulla sicurezza e sulla protezione dei capolavori, il libro affronta il rapporto tra arte e criminalità.

“Le opere d'arte sono simbolo patrimonio identitario di una comunità: anche e soprattutto per Sarzana, che affonda le sue radici in secoli di storia ed è città d'arte e cultura. Siamo orgogliosi di ospitare e dialogare col critico d'arte Luca Nannipieri – ha commentato il sindaco Ponzanelli – confrontarsi anche su un aspetto più buio e meno conosciuto come il furto d'arte, l'interesse nutrito dalla criminalità nei confronti del nostro patrimonio artistico e il prezioso lavoro svolto dalle nostre forze dell'ordine in questo ambito significa accendere una luce e difendere il nostro valore identitario del nostro patrimonio culturale. Farlo all'interno di una rassegna come i libri per strada, che anche quest'anno ha saputo mostrare la sua qualità, rappresenta un'opportunità ulteriore.”

Modera la giornalista Emanuela Cavallo.



Luca Nannipieri scrive sul quotidiano “Il Giornale” e sul settimanale “Panorama”. Ha curato e condotto su RaiUno , al “Caffè di Uno Mattina”, la rubrica “SOS Patrimonio Artistico”. I suoi viaggi, di ambito sia accademico sia divulgativo, sono incentrati sul rapporto tra patrimonio storico-artistico e comunità. Tra questi i due libri-pamphlet allegati al quotidiano “Il Giornale”, Il soviet dell’arte italiana e L’arte del terrore, 2016; La bellezza inutile. I monumenti sconosciuti e il futuro della societa’ (Jaca book, 2011), Salvatore Settis e la bellezza ingabbiata dallo stato (ETS, 2011), La cattedrale d’Europa. La Sagrada Familia (Edizioni San Paolo, 2012), Liberta’ di cultura. Meno Stato e piu’ comunita’ per arte e ricerca (Rubbettino, 2013), L’Italia da salvare (Edizioni San Paolo, 2014) . Arte e Terrorismo.Sulla distribuzione islamica del patrimonio storico artistico (Rubbettino, 2015), Bellissima Italia! Splendori e miserie del patrimonio artistico nazionale (RAI Eri- Rubbettino, 2016) , che ripercorre le denunce, le proposte e i viaggi fatti nella sua rubrica su RaiUno.