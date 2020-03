A Fiumaretta le maestre raccontano le fiabe digitali

Sarzana - Val di Magra - Fiabe digitali a domicilio: è questa l’idea delle maestre della scuola dell’infanzia di Fiumaretta che ieri hanno postato un video sui loro due canali facebook (Istituto Comprensivo Arcola Ameglia e le maestre dell’Infanzia di Fiumaretta) dove spiegano ai bambini cosa sta accadendo nel mondo.

Una dolcissima storia, narrata dalle loro rassicuranti voci e corredata da immagini colorate, capace di spiegare ai bambini perché non è possibile andare a scuola in questo periodo e che tutto tornerà a posto se contribuiremo a fare la nostra parte con piccole regole di prevenzione.

Un video semplice ma davvero emozionante – dice Serena Ferti, assessore alla Pubblica istruzione – che fa sentire i bambini pensati e amati dalle loro maestre e parte di un sistema più grande, dove il contributo di ognuno di noi è essenziale. Credo sia un bel modo di spiegare ai più piccoli, nel loro linguaggio, perché non possono andare a scuola e perché, le abitudini di famiglia, almeno per un po’, devono essere cambiate.

Un modo per stare vicino ai bambini in questo momento che può risultare difficile da capire – raccontano le maestre – Invieremo presto altro materiale per tenerli impegnati stimolando la loro grande creatività.

Tutte le scuole si stanno organizzando per permettere agli alunni di non rallentare troppo il programma didattico: lezioni online, invio di schede e compiti, tutorial ed altro ancora in fase di definizione.