A Falcinello prende forma Spazio Nin: "Un sogno che si realizza"

Sarzana - Val di Magra - Inizia a prendere forma lo “Spazio Nin” della compagnia Ordinesparso all'interno del centro sociale di Falcinello, affidato in gestione nelle scorse settimane dal Comune di Sarzana al gruppo guidato da Giovanni Berretta (QUI).

“Per noi è un sogno che si realizza – spiegano i protagonisti alle prese con i lavori all'interno della struttura in vista dell'apertura – è il lavoro che facciamo da anni per la nostra comunità: creare spazi per incontrarsi. Ma a noi piace condividere i nostri sogni e ci teniamo a poter creare una rete di persone che comunemente si sostengono nella realizzazione di un beneficio collettivo”.

“Per questo – aggiungono - è partita fin da subito la campagna Sostenitori, per fare in modo che ognuno di voi possa essere parte dei nostri progetti. Spazio Nin vuole essere uno luogo di tutti e per tutti, un ritrovo dove ognuno possa sentirsi a casa nel rispetto di tutte le realtà coinvolte.

Non appena apriremo e avremo la possibilità di incontrarci, sarà nostro immenso piacere poter sognare tutti insieme quello che Spazio Nin è e potrà essere”. La campagna può essere sottoscritta con una donazione minima di cinque euro, per averla è possibile contattare la compagnia tramite i profili social di “Spazio Nin” su Facebook e Instagram.