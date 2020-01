A Castelnuovo prima edizione della rassegna di teatro per famiglie

Sarzana - Val di Magra - Nell'ex sala consiliare di piazza Querciola a Castelnuovo Magra prenderà il via domenica 12 gennaio “Nel Paese di Teatro Famiglia!", prima edizione della rassegna per grandi e piccini realizzata da Arci Val di Magra e Arci Castelnuovo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Proloco. Un evento che per quattro domeniche avrà l'obiettivo di avvicinare le famiglie al teatro dando valore anche all'aspetto aggregativo della cultura, prima con gli spettacoli e poi con la merenda conclusiva.



“Siamo molto felici di aver partecipato a questo progetto – ha esordito nella conferenza stampa di questa mattina l'assessore alla cultura Katia Cecchinelli – perché ci consente di proseguire un percorso sul quale abbiamo investito in questi anni rivolto ai bambini e alle famiglie. Prima con Teatrika e poi con Teatrika scenari – ha aggiunto – abbiamo cercato di tracciare una strada che ora arriva ad una rassegna vera e propria con un programma pensato interamente per i più piccoli. Il teatro è condivisione e consente di costruire un pubblico per il domani, dandogli anche una chiave di lettura diversa sul mondo. Ringrazio l'Arci Castelnuovo e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa”. “Speriamo che questo possa essere un ottimo punto di partenza per un progetto da sviluppare di anno in anno – ha proseguito Davide Reggioli, presidente del circolo del centro storico – da parte nostra c'è stata da subito completa adesione alla proposta del Comitato Val di Magra sapendo di poter trovare piena collaborazione da parte della Pro Loco e del Comune che ringraziamo”.

La direzione artistica della rassegna è stata invece curata da Fabrizia Giannini: “Castelnuovo da anni lavora con successo sul teatro e sulla cultura e spero possa esserci grande partecipazione. L'iniziativa sarà aperta a tutti con l'obiettivo di creare confronto e condivisione fra i partecipanti in quello che sarà un vero e proprio lavoro di comunità grazie anche a tutte le persone che hanno collaborato. Sono state coinvolte compagnie locali ma con grande esperienza”.

Infine il sindaco Montebello: “Da tempo cerchiamo di portare il teatro in luoghi diversi dalle solite platee promuovendo forme di espressione aperte a tutti. In questo caso la struttura di piazza Querciola rivivrà anche un po' del suo passato visto che un tempo era proprio un teatro. Sono sicuro che la risposta sarà positiva perché il pubblico castelnovese è abituato a partecipare a incontri e rassegne e ringrazio Arci e Proloco per aver reso possibile questa serie di spettacoli”.





Qui di seguito il programma (tutti gli incontri sono ad ingresso libero):

Domenica 12 Gennaio, ore 15,30. “Racconti d’inverno. Dal buio alla luce” di e con Fabrizia Giannini. Ogni periodo dell’anno, porta con se dei cambiamenti, dei piccoli, brevi, intensi mutamenti, così come i passaggi delle stagioni: gli equinozi, i solstizi. Un passaggio colmo di stupore e magia è il solstizio d’inverno. Si entra nella stagione fredda: Solstizio, il sole si ferma……

Il lavoro, ispirato da testi di letteratura per l’infanzia, un po’ raccontati, un po’ cantati, un po’ letti,cerca di creare un’atmosfera un pizzico rituale, un pizzico buffa, un pizzico magica, per divertire, forse pensare, per scaldare l’anima.



Domenica 9 Febbraio, ore 15,30. “Naso d’argento” di e con Soledad Nicolazzi - Disegni Dora Creminati - Regia S. Nicolazzi. “Di tutte le stanze avrai la chiave…” Ispirato alle “Fiabe Italiane” di Italo Calvino uno spettacolo di narrazione e musica dal vivo. In scena una fisarmonica, un cesto di vimini e un’attrice che stende calzini spaiati. A raccontare “Naso d’argento”, la versione popolare di Barbablu, sono pochi oggetti e alcuni disegni su tela in un alternarsi di recitazione, racconto, musica e interazioni coi bambini.



Domenica 1 Marzo, ore 15,30. “Poeta in erba” di e con il Maestro Franco Franceschini – regia F. Giannini. Il Maestro Franco con la passione per la filastrocca: cantata, suonata con la chitarra, le percussioni; del racconto-animato gioca con le parole ed i pensieri “filastroccati” del Maestro Gianni Rodari. Dedichiamo questo lavoro al Maestro Giorgio, che è stato un amico, un maestro, un pedagogo sarà sempre vicino a noi.



Domenica 29 Marzo. Ore 15,30 “J’ai deux amours” di e con Natalia Caprili e Philippe Perchaud. Concerto-spettacolo di ombre e musica francese e italiana, nello stile dei cafés concert di Montmartre. Il racconto di un viaggio di due artisti alla ricerca di un luogo dove esprimere le loro emozioni.