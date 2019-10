A Castelnuovo omaggio a Leoncavallo con voci e pianoforte

Sarzana - Val di Magra - Domenica 13 ottobre alle ore 18 nell’oratorio dei Bianchi, nel centro storico di Castelnuovo Magra, si terrà un omaggio musicale a Leoncavallo. Concerto per voci e pianoforte basato sulle arie del compositore napoletano, di cui ricorrono i 100 anni dalla morte.?Noto soprattutto per l'opera “I Pagliacci”, fu autore di musica pregevole anche in altre composizioni operistiche, come “La Boheme” e “Zazà”, e in molte composizioni da camera.?Nell'appuntamento di Castelnuovo Magra verrà proposto un medley di arie da camera e operistiche, con l’esecuzione dei due finali d’atto de “I Pagliacci”.?Si esibiranno:?Letizia Cappellini Soprano?, Alessandro Poletti Tenore, ?Lucia Lazzeri Pianista.



LETIZIA CAPPELLINI – SOPRANO - Nata a Pisa nel marzo 2016, si laurea con lode in Canto Lirico, presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, con il M° Giovanni Dagnino e attualmente si sta perfezionando sotto la guida della soprano Maria Billeri. Ha da sempre una intensa attività concertistica che l'ha vista fino ad oggi esibirsi come solista in importanti manifestazioni musicali. Tra queste ricordiamo la partecipazione alla stagione concertistica dell'Oratorio degli Angeli Custodi nel 2012, il Concerto per l'UNESCO nel febbraio 2014, nel gennaio 2017 e 2018 si è esibita a Milano presso gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala e nell'aprile 2017 ha debuttato nella Messa Solenne K 137 di W. A. Mozart (prima esecuzione assoluta in Toscana). Da maggio 2017 a oggi è impegnata presso vari festival della Toscana e della Liguria, esibendosi con le arie più celebri del repertorio italiano e straniero.



ALESSANDRO POLETTI – TENORE – Nasce a Castelnuovo Magra nel dicembre 1962. Ha studiato vocalità con la Prof.ssa Enrica Bassano. Attualmente si sta perfezionando in vocalità, con la Prof.ssa Maria Billeri, e spartito, con la Prof.ssa Pieralba Soroga. Nel luglio del 1998 ha eseguito la “Fantasia per Pianoforte, Soli, Coro e Orchestra OP 80” di Ludwig Van Beethoven, in qualità di Tenore I solista. Il 16 dicembre 1998 ha esordito nella parte “en travestì” della Strega Marzapane, nell’Opera “Hansel e Gretel” di Engelbert Humperdink, al Teatro Impavidi di Sarzana, con la Regia del Maestro Aldo Taraballa. Nel luglio 2000 ha partecipato, in qualità di Tenore solista, nel ruolo di Sisara, all’Oratorio in forma scenica “Deborah e Sisara” di Pier Alessandro Guglielmi, con la direzione del Maestro Filiberto Pierami, nell’ambito del Festival “Lunatica” a Carrara. Dall’ottobre 2000 lavora in qualità di Artista del Coro presso i Teatri: Verdi di Pisa, Giglio di Lucca, Goldoni di Livorno, Carlo Felice di Genova, Gran di Torre del Lago, con l’Associazione Città. Dall'aprile all'agosto del 2002 ha partecipato allo svolgimento della prima Accademia Pucciniana di canto lirico, presso il festival di Torre del Lago, sotto la Direzione Didattica della Professoressa Magda Olivero, con la realizzazione di Master del Regista Gaetano Miglioranzi, assistente del defunto maestro Montresor, e della Professoressa Raina Kabaiwanska. Il 5 luglio del 2013 ha debuttato nel ruolo di Canio ne “I Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo alla “Rassegna di Teatro popolare Mauro Monni” di Villa Saletta, Palaia (PI). Nel 2016 2017 e 2018 ha partecipato a Livorno Pisa e Lucca a due spettacoli biografici su Pietro Mascagni e Giacomo Puccini.



LUCIA LAZZERI – PIANISTA Nata a Parigi, si è diplomata in Canto Lirico al Conservatorio “G. Puccini” della Spezia sotto la guida di G. Caputi, e in Pianoforte presso l’Istituto “P. Mascagni” di Livorno seguita da P. Lagomarsini. È laureata cum laude in Pianoforte – indirizzo Maestro di Sala e Palcoscenico – e in Canto Lirico, sotto la guida di C. Ottino, presso il Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria. Ha seguito i Corsi di Perfezionamento tenuti da illustri Maestri e ha partecipato a Concorsi Nazionali ed Internazionali di pianoforte e musica da camera, conseguendo importanti premi. Ha collaborato con il coro Città Lirica al “Festival Pucciniano” di Torre del Lago e al “Teatro del Giglio” di Lucca. Come pianista ha eseguito in Prima Assoluta diverse opere in rinomate rassegne concertistiche. Ha tenuto concerti in importanti Teatri in Italia e all’estero (Germania, Malta) incontrando sempre successo di pubblico e di critica. Accanto alla professione concertistica si dedica all’attività didattica presso scuole dello spezzino.