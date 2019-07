A Castelnuovo due giorni di rock per beneficenza

Sarzana - Val di Magra - Sono dieci le band che si sfideranno fra venerdì e sabato sera nella prima edizione di “Castelrock Festival”, contest musicale che si terrà al centro sociale di Castelnuovo Magra accompagnato da un ricco menu gastronomico, birra e un mercatino hobbystico. Ma la manifestazione - patrocinata dal Comune, promossa e organizzata dall'associazione Gli amici del Giacò – avrà anche un'importante finalità benefica. Parte del ricavato infatti sarà devoluto alla famiglia di Ines, bimba di 10 anni tetraplegica dalla nascita, che deve affrontare costose spese per le terapie che deve affrontare quotidianamente sia in Italia che all'estero.



Venerdì sera si sfideranno le prime cinque band: Kin232, Malenky Siovos, Crabbed, The Nomera e Rojabloreck. Sabato – prima della premiazione – toccherà invece a Chronicle Liars, The Newcastle Spiderfolks, Jinot, Twin Pines Mall e Monkeys mentre fuori gara si esibiranno anche i “Bad Attitude” band nata appositamente per l'evento con musicisti che parteciparono al Power Rock Festival.

Castelrock raccoglie infatti il testimone di quella manifestazione nata nel 2007 a Luni Mare su intuizione del Poweslave Cafè che ha partecipato attivamente anche all'organizzazione della due giorni castelnovese.



Oltre alla birra artigianale prodotta da Crazy Beer, sarà a disposizione un ricco menu anche con soluzioni vegane. Nel corso delle serate – sempre ad ingresso gratuito – sarà infine possibile acquistare le magliette dell'evento contribuendo alla raccolta fondi.