A Castelnuovo due giorni di musica, birra e beneficenza con gli Amici del Giacò

Sarzana - Val di Magra - Due giorni di cibo, birra e musica al centro sociale di Castelnuovo Magra dove questa sera inizia la manifestazione benefica organizzata da Gli amici del Giacò in collaborazione con gli Street Knight e il patrocinio del Comune, il cui ricavato andrà in beneficenza. I proventi saranno infatti devoluti alla Pubblica Assistenza e all'acquisto di uno strumento che sarà donato al reparto oncologico del Sant'Andrea della Spezia.



Oltre al ricco menu gastronomico (anche veg) sono in programma anche appuntamenti musicali e laboratori per bambini. Questa sera infatti si esibiranno Ludovica e luciano, The yellow House e Red Gavas. Domani ci saranno Serena “Notte in blues”, Simone Bianchi con Lorenzo Traggiai, Gli ingresso libero ma non per tutti e Even Flow. Nell'area verde ci saranno anche stand, spettacoli, mercatino artigianale e molto altro.

Per prenotare i tavoli: 3384985683.