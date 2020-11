1LY rifà le Spice Girls, nuovo video girato alla Vaccari

Sarzana - Val di Magra - E' uscito ieri il nuovo video della giovane cantante Ilaria Orlandi che con il nome d'arte 1ly continua a farsi spazio nel mondo della musica. Dopo la pubblicazione del suo primo ep in agosto e del video “Color my love” di settembre, ieri ha rilasciato su Youtube il nuovo lavoro “Wannabe”, chiaro omaggio alle Spice Girls che interpreta anche nel videoclip realizzato negli spazi dell'ex Ceramica Vaccari di Ponzano. Diretto da Laura Grossi e Antonio Rafanelli il video clip vede anche la partecipazione della ballerina sarzanese Melinda Rodosti di M.d.c. e del gruppo dello Skate Park – Sport for fun che ha sede proprio nell'ex opificio.