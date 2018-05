1000Miglia a Sarzana, una cena gratis per chi indovina il piazzamento di De Boer

Sarzana - Val di Magra - La pizzeria “Bacetto” alla ribalta delle cronache per aver ideato una pizza dedicata alla Mille Miglia, uno fra i pochi locali in Italia ad aver pensato una pietanza che ricordi la corsa più bella del mondo, una pizza “rossa” metà salamino e mètà acciughe e olive taggiasche, si prepara la passaggio della Mille Miglia scaldando i motori, ma anche il forno.



Venerdì 18 maggio, dalle 19 in poi e fino a tarda notte, sarà possibile gustare la pizza dedicata alla Mille Miglia ad un prezzo veramente speciale mentre chi si presenterà con la bandierina ufficiale della Mille Miglia avrà uno sconto del 10% e non solo, se indovinerai come si classificherà, all’arrivo a Brescia sabato 19, l’ex centrocampista del Barcellona e della nazionale olandese Ronald De Boer, che corre a bordo di una Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupè numero di gara 177, il “Bacetto” ti regalerà un buono del valore di 30 euro spendibile in occasione di una prossima cena ed un cappellino ufficiale della Mille Miglia.