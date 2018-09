“Zikomo 1977-2018" la presentazione del libro ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Il 29 settembre alle 18 nella Sala Polivalente di Arcola si terrà la presentazione del libro “Zikomo 1977-2018. 41anni di gioia non terminata in Malawi”.

Saranno presentI gli autori Giuseppe Goisis, Patrick Bwanali e il fotografo Giovanni Diffidenti, gli autori ci raccontano la missione di Balaka in Malawi e l’esperienza dell’Alleluya band.

Sarà presente Padre Mario Pacifici l’artefice di questa esperienza. Questo libro è un testamento gioioso: “E’ quanto si offre in eredità, giunti sull’ultimo crinale/spartiacque disegnato dalla vita – si legge in una nota degli autori-. Il lascito è la gioia, appunto, ed il modo di favorirne la consegna è raccontando una storia e dicendo Zikomo, grazie, a chi ne è stato protagonista. Quarantuno anni. Il Malawi. La missisone di Balaka. L’Allelluya Band. Dio. La Fede. L’Africa”.

“Padre Mario Pacifici - prosegue la nota - è colui che ci ha consegnato questo patrimonio unico e ci ha dato il compito insindacabile di spostare ogni luce dalla sua persona. Di fare di lui nient’altro che un tramite necessario, un araldo semiclandestino di questa gioia di vivere che straripa. Di rendere omaggio ad altri, alcuni, pochi, in nome di tutti. Noi qui, senza venir meno alla consegna, ci permettiamo di aggiungere il nostro zigomo a te, per quanto breve sia stato e sarà il tempo da vivere insieme, su questo stretto crinale/spartiacque, dal quale anche la morte è festa, è Pasqua, è passaggio, è definitivo ingresso a una storia senza fine”.