"Via Landinelli relegata a ruolo secondario", così parte 'Palco parlante'

Sarzana - Val di Magra - L'obiettivo è far tornare protagonista via Ippolito Landinelli: strada del centro storico che, alla fine della guerra, fu privata dello splendido fossato che legava i quattro torrioni della città e dove, qualche anno fa, è stato realizzato il palco-monumento dedicato a Fabrizio De André.

Oggi l'omonima piazzetta, che di fatto è l'accesso alla biblioteca civica dove hanno studiato generazioni di sarzanesi, riveste i panni di una simbolica “porta della cultura” che l'Amministrazione comunale vuole spalancare e trasformare in volano per rilanciare il tessuto urbano che insiste sulla via storica.

Ed ecco “Palco Parlante”, l'idea che il sindaco Cristina Ponzanelli, che è assessore alla cultura, ha proposta alla sua giunta col supporto di Carmen Bertacchi, dell'ufficio cultura, e che prevede dieci appuntamenti, da aprile ad agosto, che vedranno protagonisti giovani e meno giovani chiamati a riscoprire il contatto con il libro e con la carta.

Cittadini, commercianti, allievi di scuole di recitazione, turisti e quanti lo vorranno saranno chiamati alla lettura di testi classici e moderni per poi elaborare una loro personalissima riflessione: una maratona letteraria dove non mancherà la musica dal vivo che sarà protagonista nella seconda parte della serata.



“Via Landinelli, strada parallela e a due passi dalla frequentatissima via Mazzini, è relegata da troppo tempo in un ruolo secondario che non le compete. È nostra intenzione lavorare senza sosta per rivitalizzare una parte importante del nostro tessuto cittadino, che merita di essere valorizzato per diventare a sua volta occasione di rilancio per l'intera città - spiega il sindaco e assessore alla cultura Cristina Ponzanelli. - Palco Parlante è un progetto che coinvolge in primis i cittadini, che possano proporsi in prima persona come protagonisti per vivere la cultura come veicolo di promozione della nostra città. La cultura è da sempre parte integrante dell'identità di Sarzana: ripartiamo dalla letteratura e dalla musica, che saranno protagonisti della primavera e dell'estate di via Landinelli e della nostra città”. Il programma, come detto, prevede l'alternanza su palco De André di diverse figure coordinate dalla professoressa Marzia Minutelli e da Carmen Bertacchi .



I testi sono i grandi classici: Odissea, Eneide, Petrarca, Dante, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Tomasi di Lampedusa, Gozzano, Montale, Saba, Duras, Merini, Khalo, Pellegri, Sereni, Ettore Luigi Serra, Boccaccio. Nelle giornate di lettura pubblica e musica, un ruolo importante verrà svolto anche dai punti di ristoro di via Landinelli che con le loro proposte contribuiranno a trasformare la via in piacevole e fruibile spazio per la cultura Sarà presente anche Radio Rogna che ha sede in via dei Giardini e che trasmetterà in diretta oltre a registrare interviste a musicisti, lettori e pubblico.

Oltre ai gruppi musicali provenienti dalla Toscana e dalla Liguria sono state coinvolte le tre Accademie Musicali cittadine.



PROGRAMMA



Domenica 28 Aprile

progetto speciale del musicista JACK JASELLI “On the Road Via Francigena” prodotto da Discovery e Canale Real Time il Cd di JASELLI è prodotto da UNIVERSAL. In contemporanea ,sul palco, è prevista una performance pittorica dal vivo del Pittore Piero Colombani di Sarzana sul tema della via Francigena e i Pellegrini, in quanto il M° Colombani fa parte del progetto I Parchi della Notte in Francigena che ha il Patrocinio della Associazione Europea Via Francigena e che ha portato a Sarzana questo appuntamento. Questo evento itinerante porta l'arte nelle sue diverse declinazioni sui luoghi della antica Via Francigena.



Venerdì 17 Maggio: gruppo GARAGEZZ

Sabato 18 Maggio : gruppi Laboratori Accademia Musicale BIANCHI di Sarzana

Venerdì 14 Giugno: gruppi allievi MUSIC LIVE ACCADEMY di Sarzana

Sabato 15 Giugno: gruppi RED GAVAS e SHADY GROVE



Venerdì 26 Luglio: gruppi allievi Accademia Arti Musicali MENCHINI di Sarzana

Sabato 27 Luglio: gruppi allievi MUSIC LIVE ACCADEMY di Sarzana



Venerdì 16 Agosto: gruppo NOET & LES HOMMES DU MOND

Sabato 17 Agosto: gruppo TERESA PLANTAMURA QUARTET

Domenica 18 Agosto: gruppo CAGE

PER INFO E ADESIONI TELEFONARE ENTRO MARTEDI 9 APRILE ai seguenti numeri: 3292107443 – 0187614284. Durante la manifestazione

via Landinelli verrà chiusa al traffico dalle ore 12 alle ore 00.30 di venerdì-sabato-domenica