"Una serata pazzesca" con Solenghi che legge il Villaggio autore

Sarzana - Val di Magra - Domenica 18 agosto alle 21 presso la Necropoli preromana di Cafaggio, "Una serata pazzesca" con Tullio Solenghi che legge Paolo Villaggio. Progetto e regia di Sergio Maifredi per una produzione Teatro Pubblico Ligure. Paolo Villaggio è stato prima di tutto uno scrittore, un autore: il suo libro Fantozzi nel 2011, è stato scelto dal comitato scientifico del Centro per il libro e la lettura - Ministero delle Cultura - tra le centocinquanta opere che hanno segnato la storia dello Stato Italiano. Espressioni come "megagalattico", "poltrona in pelle umana", "nuvola degli impiegati", "salivazione azzerata", "lingua felpata", aggettivi come "mostruoso", "pazzesco" e "agghiacciante" o inesattezze verbali come "venghi", "vadi", "dichi" sono state entrate nel lessico italiano grazie a Villaggio. Tullio Solenghi ci restituisce la genialità e l'inventiva di Paolo Villaggio con affetto e maestria.