"Un film su Dante da girare anche a Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Negli ultimi giorni si è parlato della concessione della cittadinanza postuma al sommo poeta Dante da parte del Consiglio comunale sarzanese in quanto prova provata del suo soggiorno a Sarzana ove si trattenne “per non modicum tempus”. E poi della proposta del vicepresidente del comitato della Dante Alighieri della Spezia Dott. Carlo Raggi di erigere una statua magari proprio nella ex piazza della Calcandola l’attuale Piazza Matteotti, in ricordo appunto della sua presenza rendendola viva attraverso programmi di letture collettive sotto la sua ombra, lasciandosi cullare dalla bellezza di certi versi, di certe similitudini, o dalla prodigiosa immaginazione di Dante, dalla sua inventiva nella sfera dell’orrido e in quella del sublime.

Il Comitato della Spezia attraverso il suo presidente Cav. Pietro Baldi condivide pienamente la proposta del dott. Carlo Raggi anzi rilancia una ulteriore proposta per proiettare Sarzana fra le prime città “Dantesche” in vista delle celebrazioni del Settecentesimo anniversario della morte del poeta: la Società Dante Alighieri dopo aver prodotto il film “in cammino con Dante” si propone di realizzare un secondo film “l’esilio di Dante“ dove proporre le più belle immagini dei luoghi ove il poeta ha soggiornato. Lo stesso presidente parlandone con i promotori ho caldeggiato di far iniziare il film nei nostri territori dopo che da un sopralluogo del registra Lamberto Lambertini autore del primo film; lui stesso si è detto entusiasta dei panorami e della storia della nostra terra. “Spero che l’amministrazione comunale già sensibile alle nostre proposte precedenti ( la cittadinanza onoraria ) raccolga anche queste ultime che secondo noi possono servire a dare ancora maggiore visibilità alla città e alla cultura che il nostro territorio offre”.