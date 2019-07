"Un calice in terrazza" con le Ragazze del borgo

Sarzana - Val di Magra - L’associazione culturale “Le Ragazze del borgo” di Nicola di Luni, è lieta di invitarvi a partecipare in data 6 Luglio 2019 all'evento "Un calice in terrazza", una manifestazione che ha da subito registrato un grande successo ed è diventato un appuntamento attesissimo nel calendario estivo del Comune di Luni. Il progetto valorizza l'attenzione alle tipicità locali contraddistinte dai marchi Doc-Do-Dicg-Igp-Igt-Bio, la loro riscoperta, tutela e valorizzazione sono un punto cardine della nostra promozione turistica ma anche un grande valore per i cittadini che apprezzano l'enogastronomia locale.

“Il nostro obiettivo - spiegano dall’associazione ‘Le ragazze del borgo’ - è stato quello di estendere l'invito a viticoltori e birrifici di altre regioni per permettere alle persone di esplorare ed assaporare le varie tipologie di birre artigianali e vini locali italiani, scoprirne la ricchezza dei dettagli, la storia ed apprezzarne le tradizioni locali. La sinergia tra le diverse realtà permette di apprezzare alcune tipiche cantine italiane con la possibilità di ampliare il panorama della viticultura attraverso l'introduzione di nuovi produttori locali. Il progetto è indirizzato al consumatore ma anche al turista appassionato di vini, di viticultura e prodotti del territorio. L'offerta è ampia e rivolta ad una molteplicità di soggetti offrendo la possibilità di scoprire ed acquistare birre e vini selezionati, interagire con i percorsi individuati nella via Francigena e nella limitrofa area archeologica di Luni. La manifestazione è legata anche alla degustazione ed alla scoperta della produzione di olio di oliva extra vergine locale attraverso il coinvolgimento di produttori della zona”.



All’interno della manifestazione sarà possibile poter ammirare la mostra fotografica dedicata al territorio.