"Troppa grazia" per la rassegna Cinema cultura

Sarzana - Val di Magra - Questa sera alle 21.30 in piazza Querciola a Castalnuovo Magra la rassegna “Cinema cultura” ospita il film “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi. Il film, che ha vinto a Cannes 2018 il premio come Miglior film europeo, sarà anche l'occasione per conoscere una nuova prestigiosa ospite della rassegna Cinema Cultura, PAOLA CASELLA, giornalista professionista, critico cinematografico ed esperta di industria dello spettacolo. Dal 2001 per RaiSat Cinema ha realizzato interviste e approfondimenti giornalistici e condotto le telecronache dai principali festival internazionali. Dal 1999 al 2005 è stata caporedattrice del settimanale culturale web “Caffè Europa”, costola Internet di "Reset " e parte del circuito internazionale Eurozine.

Dal 2005 è stata una delle firme del quotidiano Europa.?Laureata in Comunicazione di Massa a Boston, ha vissuto per 14 anni negli Stati Uniti dove è stata corrispondente delle riviste Rizzoli per il cinema. Fra i suoi saggi Hollywood Italian (Baldini & Castoldi Dalai), premio Donna Città di Roma, e Second Act (Edizioni Olivares). Per Le Mani ha pubblicato il capitolo sul divismo di Hollywood 2000 e quello sul film Crash di Ventuno per undici – fare cinema dopo l’11 settembre (2008). L’8 marzo 2010 è uscito per Le Mani il saggio Cinema: femminile, plurale, vincitore del Premio Domenico Meccoli-Scrivere di cinema come “Miglior libro sul cinema di autore italiano 2010”. ?Collabora alle pagine culturali e all’inserto domenicale del Corriere della sera nonché a CineCriticaWeb.