"Teatro degli Impavidi luogo di cultura e inclusione sociale"

Sarzana - Val di Magra - Non solo un luogo di cultura ma anche spazio aperto e inclusivo in grado di porsi come punto di riferimento per la città e per il resto della provincia. Lavorano verso questo obiettivo gli Scarti, il comitato di indirizzo del Teatro degli Impavidi e il Comune di Sarzana che alla stagione di prosa e danza di imminente inizio, hanno aggiunto anche una cospicua serie di eventi e rassegne dedicate alla musica, al teatro per l'infanzia, alla drammaturgia contemporanea e al teatro di comunità.



“C'è stata una grande risposta di pubblico per quanto riguarda la vendita di abbonamenti e biglietti – sottolinea il direttore artistico Andrea Cerri - e siamo contenti di poter presentare eventi che possano contribuire ad estendere la vita diretta di questo luogo creando un legame ancora più solido con il territorio. La funzione di un Teatro come gli Impavidi, non può esaurirsi con la sola proposta di un cartellone di spettacoli seppur di alto livello, con grandi nomi e importanti produzioni del panorama nazionale, può anche promuovere ad esempio progetti di inclusione sociale e favorire la crescita culturale del territorio. Questo anche grazie al sostegno di tutti gli sponsor e in particolare di BCC Sarzana e Iren”.

“Volevamo una gestione in grado di captare le energie associative della città – aggiunge il sindaco Ponzanelli – e svolgere una funzione sociale e culturale e gli Scarti ci stanno riuscendo nel migliore dei modi. La cultura non è il risultato di una formula matematica, ma motore straordinario in un mondo che offre a tutti ogni giorno nuove opportunità. Proporle con il nostro Teatro a tutti è un orgoglio. Tutto questo non si potrebbe fare senza il lavoro degli Scarti e del Comitato di indirizzo e in particolare senza il sostegno dei soggetti economici che investono in cultura”.

“Iren è molto contenta di poter dare il proprio contributo – afferma Cristiano Lavaggi per la società – vogliamo sostenere la cultura così come avviene in altre città come Reggio Emilia, Parma e Torino per restituire qualcosa al territorio. Gli Impavidi rappresentano una fonte inesauribile per tutta la comunità e il primo novembre per l'apertura della stagione ci saranno anche presidente e amministratore delegato di Iren”.



Non solo dunque ospitalità di spettacoli, ma uno spazio di produzione culturale e di formazione grazie ai progetti di avvicinamento del pubblico piu` giovane al teatro e alla musica - con i laboratori organizzati da Associazione Moto Contrario; ai progetti laboratoriali volti al coinvolgimento e all’inclusione sociale di fasce deboli (persone con disabilita`, detenuti); stage e workshop tenuti dagli artisti ospiti della Stagione Danza, che coinvolgeranno studenti e allievi delle scuole di danza del territorio (in alcuni casi coinvolgendoli direttamente negli spettacoli in programma); residenze artistiche di compagnie teatrali che proveranno a Sarzana i loro spettacoli.



Saranno inoltre ospitati alcuni eventi organizzati da associazioni e compagnie teatrali del territorio - alcuni di questi vincitori della Call for Ideas bandita dal Comune di Sarzana per la realizzazione di progetti culturali - che andranno a completare un programma che si arricchira` ulteriormente nel corso della stagione.



Uno sforzo organizzativo e di programmazione che si è reso possibile grazie alla collaborazione e alla sensibilità di molte realtà del tessuto imprenditoriale del territorio, che hanno contribuito in maniera determinante per poter offrire a Sarzana e a tutta la Val di Magra un’offerta di alto livello, ma che allo stesso tempo coinvolgesse gli operatori e le realtà culturali locali.

In particolar modo le aziende IREN e BVLG- BCC Sarzana, saranno Main Sponsor della stagione 2019-2020; e Confesercenti Sarzana e le aziende Cibiamo Group e Kau Kau, che hanno rinnovato il loro fondamentale sostegno alla diffusione della cultura sul territorio di Sarzana e della provincia.



Un’altra collaborazione importante sarà quella con Fondazione Carispezia, che per la prima volta porterà al Teatro Impavidi due appuntamenti della sua prestigiosa rassegna di musica classica “Concerti a Teatro”: il 4 febbraio 2020 (ore 21.00) uno dei quartetti di riferimento del panorama musicale odierno, il Quartetto Belcea, e il 25 marzo 2020 (ore 21.00) la pianista Mariangela Vacatello, tra le più apprezzate interpreti del panorama nazionale, che recentemente ha inaugurato la stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Due concerti che daranno l’opportunità al pubblico di ascoltare i Quartetti per archi di Beethoven, una delle maggiori composizioni musicali di tutti i tempi, e opere tra le più significative di Schumann e Chopin al pianoforte.

Sempre per quanto riguarda la musica verranno proposti due eventi speciali: il 13 dicembre (ore 21.00) Giovanni Nuti tornerà nella sua Sarzana con “Accarezzami L’anima – Il canzoniere di Alda Merini,” un evento di beneficienza per sostenere le associazioni che si occupano di tumore metastatico al seno. Il 31 dicembre alle 18.00 prima del “veglione” di fine anno, viene proposto un Concerto Sinfonico dell’Orchestra Instabile di Arezzo, Organizzato da Rotary Club Sarzana – Lerici, con la direzione di Pasquale Valerio e al pianoforte il maestro Giuseppe Bruno.

Per quanto riguarda le attività per i più piccoli, ci sarà la seconda edizione della stagione di Teatro Ragazzi “I Piccoli Impavidi” con alcune novità: oltre agli appuntamenti rivolti alle famiglie la domenica pomeriggio, ci saranno delle matinée rivolte alle scuole elementari e medie del territorio, con 4 spettacoli di compagnie e artisti che rappresentano alcune delle eccellenze a livello nazionale.

Si partirà il 1 dicembre alle 17.30 (e il 2 dicembre alle ore 10.00 riservato alle scuole) con “Il famoso canto di Natale del signor Charles Dickens” di Teatri Soffiati/Finisterrae Teatri, un grande classico che introdurrà i più piccoli all’atmosfera natalizia.

Il 20 gennaio alle ore 10.00 per le scuole medie sarà invece proposto “Tre” della compagnia Scenamadre (vincitrice del prestigioso Premio Scenario Infanzia con lo spettacolo “La stanza dei giochi”) che affronta il tema delle dinamiche familiari nel delicato momento del passaggio dei figli dall’età dell’infanzia all’adolescenza.

Il 9 febbraio alle 17.30 (e il 10 febbraio alle ore 10.00 per le scuole elementari) il Coro De André diretto da Gloria Clemente porterà in scena “Momo – Tutto il tempo del mondo” tratto dal celebre romanzo “Momo” di M. Ende, sul tema del valore del tempo.

Si chiude l’8 marzo alle 17.30 (e il 9 marzo alle 10.00 per le scuole elementari e medie) con il poetico e commovente “Mattia e il nonno” della compagnia pugliese “Factory” tratto dal celebre romanzo di Roberto Piumini. Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.

Oltre agli spettacoli saranno proposti alcuni laboratori musicali e teatrali rivolti ai più piccoli in collaborazione con l’Associazione Moto Contrario diretti da Chiara Khilgren, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il ruolo di referente culturale del teatro nei confronti del tessuto cittadino attraverso un coinvolgimento diretto dei giovani, offrendo loro l’opportunità di trasformarsi in veri e propri protagonisti dell’attività programmata nelle stagioni artistiche: verranno organizzati il laboratorio di musica e teatro (con maestro di coro: Chiara Kilghren e maestro collaboratore: Francesco De Mattia), e il corso di teatro (condotto da Angela Teodori), tutti i lunedi pomeriggio negli spazi del Teatro degli Impavidi. Per info 3331137324

Il Teatro degli Impavidi propone una serie di progetti che vanno ad affiancare la sua vocazione culturale e artistica, a quella più sociale e di coinvolgimento delle fasce deboli della popolazione. Un tratto identitario forte che la gestione degli Scarti ha subito voluto imprimere al nuovo corso del teatro, fin dal momento della sua inaugurazione.

In collaborazione con La Missione di Sarzana e Consorzio Cometa, l’associazione Les Mobiles- educazione al Movimento di Annita Conti presenterà l’esito del laboratorio “lamissionechedanza” (progetto pluriennale che già da ottobre di quest’anno si sta già svolgendo tutti i martedi mattina al Teatro degli Impavidi) che coinvolge persone con diverse abilità, ospiti della comunità. Il 18 dicembre alle 21.00 verrà presentato lo spettacolo “Io sono una rockstar” che racconta di un regista-psicologo che prova a mettere in scena un Musical con attori e danzatori speciali. Insieme provano, sperimentano il lavoro di attore, le azioni teatrali, la postura e l’essenza, l’essere vivi, presenti con se stessi e con gli altri. Un lavoro ironico e poetico che indaga il tema della diversità.



L’1 aprile alle ore 21.00 nell’ambito del progetto nazionale “Per Aspera ad Astra- Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” promosso da ACRI e sostenuto da 11 Fondazioni di origine bancaria tra cui Fondazione Carispezia, verrà presentato l’Esito finale dei laboratori teatrali realizzati all’interno della Casa Circondariale di Villa Andreino, e curati da Gli Scarti (Enrico Casale, Renato Bandoli, Fabio Clemente, Daniele Passeri, Alessandro Ratti).

Nel pomeriggio dello stesso giorno nel Ridotto del Teatro avrà luogo un convegno sul tema del teatro in carcere che vedrà la presenza di Armando Punzo (regista della Compagnia della Fortezza di Volterra) e dei partner del progetto provenienti da tutta Italia.

Lo spettacolo che verra` presentato (l’1 aprile alle 21.00) costituisce l’esito finale del secondo anno di lavoro sul territorio spezzino, nell’ambito dell’iniziativa sperimentale nazionale e vedra` in scena i detenuti, non solo in quanto destinatari di un progetto educativo, ma quali attori non professionisti il cui difficile vissuto contribuisce a creare un teatro capace comunque di generare cultura e bellezza e dove il non professionismo piu` che un limite puo` costituire un’opportunita`.



Sempre per quanto riguarda l’offerta formativa del teatro, saranno proposti una serie di workshop e stage legati a doppio filo alla stagione di Danza, grande novità della programmazione di quest’anno. I coreografi e gli artisti ospitati in stagione saranno anche protagonisti di momenti di formazione rivolti agli studenti e allievi delle scuole di danza del territorio: un’occasione unica per poter lavorare ed entrare in contatto con grandi nomi del panorama nazionale.

In alcuni casi gli stage saranno anche propedeutici alla partecipazione degli stessi allievi, come figuranti, agli spettacoli in programma:

il 3-4-5 gennaio sarà organizzato uno Stage di tecnica classica, repertorio e danza contemporanea con Rachele Buriassi e insegnanti ed ex ballerini del Teatro alla Scala;

il 7 febbraio stage con Marco Batti e Balletto di Siena per due livelli di allievi (scuola media e scuola superiore) durante il quale verranno selezionati figuranti che prenderanno parte allo spettacolo in scena l’8 febbraio “Fellini_La dolce vita”;

il 19 e 20 marzo sarà la volta di Michela Lucenti/Balletto Civile che terrà un seminario di teatro fisico e anche in questo caso i partecipanti faranno da figuranti per lo spettacolo in scena il 21 marzo “Concerto Fisico”).

Gli stage sono organizzati in collaborazione con Les Mobiles – educazione al Movimento, Progetto Danza La Spezia e 4° Movimento, con l’intenzione di coinvolgere sempre di più tutte le scuole di danza del territorio, i docenti e gli allievi che da anni contribuiscono alla diffusione della cultura della danza in provincia.

Le iscrizioni partiranno dal primo lunedi di novembre e termineranno il 30 novembre (per info e prenotazioni educazionealmovimentoedanza@gmail.com 349 7172915 )



Infine come ogni anno il Teatro Impavidi ospiterà manifestazioni e rassegne organizzate e proposte da realtà del territorio:

Dal 6 all’8 dicembre 2019 andrà in scena la nuova edizione di “Smaschera”, festival di drammaturgia contemporanea organizzata da Teatro Ocra, che quest’anno proporrà una serie di performance in vari spazi del teatro e uno spettacolo importante, organizzato in collaborazione con la Stagione Danza e con Fuori Luogo La Spezia: “Bach Duet” della Compagnia Virgilio Sieni, l’8 dicembre alle ore 21.00;

In occasione della Giornata della Memoria il 27 gennaio 2020 alle ore 21.00 la Compagnia degli Evasi porterà in scena “Senza Hitler” dal testo di Edoardo Erba e con la regia di Alessandro Vanello;

Dal 28 al 31 maggio si terrà la XXII edizione di NIN Nuove Interpretazioni, storica e consolidata rassegna di teatro organizzata da Compagnia Ordine Sparso che coinvolge numerosi studenti degli istituti superiori sarzanesi.



Sono ancora disponibili gli Abbonamenti per la Stagione Danza, mentre sono terminati gli Abbonamenti Prosa con disponibilità dei soli biglietti singoli.



Per tutte le informazioni sui biglietti e il programma completo si può:

consultare il sito www.teatroimpavidisarzana.it;

chiedere alla biglietteria del Teatro (orari di apertura: mar, merc, giov, sab 09.00 – 12.30 - giov anche 16.00 – 19.00);

chiamare il numero di telefono +39 3464026006 (attivo in orario di apertura biglietteria).



I biglietti degli spettacoli saranno disponibili anche allo IAT Sarzana.