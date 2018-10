"Tagliati per il teatro", ripartono i corsi del Lavoratorio

Sarzana - Val di Magra - Prima la radio poi il teatro. In via dei Giardini a Sarzana ripartono i laboratori a cura del Lavoratorio Artistico che questa sera dalle 21 presenterà il secondo corso radiofonico mentre domani (alle 16.30 per i bambini e alle 21.00 per gli adulti) illustrerà tutti i dettagli col nuovo appuntamento dedicato al teatro che proseguirà fino a giugno. Anche in quest'anno la parte teatrale sarà condotta e curata da Simone Ricciardi e Midori Watanabe, una delle più importanti danzatrici giapponesi che da anni vive e lavora in Italia.



Il progetto di formazione e pratica teatrale si inserisce fra la altre attività della casa di cultura ponendosi come obiettivo anche quello di dialogare con esse creando contaminazioni già sperimentate con ottimi risultati nelle occasioni precedenti. “La nostra idea è quella di togliere tutti i “piedistalli” - spiega Ricciardi – costruendo un alfabeto teatrale comune con tutti i partecipanti, l'obiettivo è quello di un corso aperto e non di nicchia, comprensibile a tutti”. Il laboratorio è rivolto anche a chi non ha alcuna esperienza nel campo della recitazione e non precede un “saggio” finale ma uno spettacolo vero e proprio che possa essere fatto anche con altri autori. “Sogno – afferma ancora Ricciardi – che in futuro i ragazzi possano dire “vado a provare teatro” anziché “vado a suonare”, e possano imparare a svolgere le cose che fanno sempre con un linguaggio teatrale. Il corso – conclude – si svilupperà declinando le esperienze di ciascun partecipante e prenderà forma strada facendo in piena condivisione”.



Info e costi:

info@lavoratorioartistico.it

338.3885011