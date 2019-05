“Storie di donne. Donne di storia” ultimo appuntamento

Sarzana - Val di Magra - L’ultimo appuntamento con la VII edizione di “Storie di donne. Donne di storia”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Vezzano Ligure, si terrà venerdì 10 maggio alle ore 21.00 al Centro "Adriana Revere" di Sarciara-Prati di Vezzano dove Elisabetta Rossi presenterà la sua ultima opera Tarocchi narranti (Erga edizioni, 2018). L’autrice, che aveva già partecipato alla rassegna con la presentazione del libro "Racconti colpevoli" (Ed. Albatros, 2015), tornerà a stupire il pubblico con un libro (e un mazzo di Tarocchi veneziani) in cui, per la prima volta, lo studio e la comprensione degli Arcani vengono affrontati come un qualsiasi linguaggio con le sue modalità sintattiche e di comunicazione. Elisabetta Rossi è riuscita a realizzare un vero e proprio manuale di interpretazione divinatoria fruibile da chiunque voglia apprestarsi a interrogare queste carte ricche di rimandi esoterici. Spezzina di nascita, genovese per formazione accademica, veneziana per destino, la scrittrice inizia la sua carriera giornalistica nella redazione genovese de "Il Giornale", diretto da Indro Montanelli e collabora, nel corso degli anni, con altri quotidiani. Svolge attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e organizzazione eventi. Amica di Tiziano Terzani, si avvicina ai Tarocchi dal 2001 quando inizia a studiarne il linguaggio e si forma seguendo i corsi di Andrea Vitali, storico del simbolismo e iconologo medievalista. Si specializza e si diploma a Londra nella lettura psicologica dei Tarocchi Mitologici secondo il metodo di Liz Greene, astrologa e analista americana junghiana.

Il programma può essere richiesto alla Biblioteca Civica “M. Tobino” (tel. 0187 995219)