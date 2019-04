"Storie di donne. Donne di storia" si rinnova l'appuntamento al centro sociale Bassano

Sarzana - Val di Magra - La VII edizione della rassegna “Storie di donne. Donne di storia” vede protagonisti scrittori e scrittrici già ospitati nelle passate edizioni e altri che per la prima volta condivideranno l’esperienza. Le proposte letterarie affrontano tematiche diverse tra passato e presente, dal mito alla storia, dalla psicologia all’esoterismo, dalla cronaca al poliziesco.

Le frazioni del territorio sono state scelte come scenario ideale e peculiare per ospitare gli incontri.



La settima rassegna letteraria “Storie di donne. Donne di storia”, organizzata dall’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Paola Baldini, si sposta al Termo dove, in collaborazione con il Comune di Arcola, giovedì 11 aprile alle ore 17.00 presso il Centro Sociale “E. Bassano” in Via delle Ville, si terrà la presentazione del libro “Gli abissi di Capo Wrath” di Alberto Gatti, alla presenza dell'autore e con la moderazione di Francesca Mariani. Lo scrittore ci offre un nuovo romanzo in cui Emily, la giovane protagonista, si trova a vivere un’esperienza al di fuori di ogni logica, dove il mare dell’alta Scozia fa da perfetto contraltare alle vicende narrate: in un vortice di eventi dai quali tutti i personaggi del libro verranno inevitabilmente coinvolti, infatti, l’impeto si giustappone alla tranquillità, l’inquietudine alla serenità e il distacco alla passione. Alberto Gatti, nato ad Arcola, ha risieduto a lungo nel Comune di Vezzano Ligure e da qualche anno vive alla Spezia e ha partecipato numerose volte alla rassegna con altri suoi romanzi che, assieme ai. racconti, ambientati in mare, sono stati premiati con prestigiosi riconoscimenti e pubblicati da diversi editori, compresa la casa editrice Mursia.

Per informazioni Biblioteca “M. Tobino” di Vezzano Ligure tel. 0187995219 e Biblioteca “R. Pellegri” di Arcola tel. 0187954100