“Storie-Immagini dal territorio", la mostra a Palazzo Roderio

Sarzana - Val di Magra - Dal 15 febbraio al 1° marzo appuntamento con “Storie- Immagini dal territorio”, mostra fotografica aperta al pubblico nell'atrio di palazzo Roderio. Organizzata da Spazi Fotografici e patrocinata dal Comune di Sarzana la mostra vede protagonisti gli scatti di cinque gli autori: Michele Angelotti, Matteo Fiorelli, Erika Greco, Simone Maggiani, Davide Marcelli, tutti partecipanti del corso di fotografia documentaria tenuto nel 2019 da Michele Borzoni e Nicolò Puppo. Giovani fotografi provenienti dal nostro territorio, capaci di trasmettere ciò che significa vivere qui.



Michele Angelotti dedica la sua documentazione al Rifugio Nello Conti, al vivere montano e a una scelta d'amore e sacrificio; Matteo Fiorelli ci invita nel microcosmo in cui è cresciuto dentro al suo lessico famigliare, da decifrare, per frammenti e non detto; Davide Marcelli ci porta a scoprire la Taer Sud, ossia il suo ambiente quotidiano, allo stesso tempo narrazione del lavoro manifatturiero locale; Erika Greco, che è la più giovane del gruppo, ci dice dell'essere adolescente oggi, mentre Simone Maggiani ci prende per mano lungo uno spettacolo evocativo, simbolico- ripreso con discrezione, mentre comunica altro. Sono cinque esplorazioni che si presentano al pubblico in selezioni inedite come inedito sarà l'allestimento, con il team di Spazi Fotografici. L'inaugurazione della mostra è in programma sabato 15 alle 18. Orario di apertura al pubblico dalle ore 10-13 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16 alle ore 19 nel fine settimana.