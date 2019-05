"Stagione degli Impavidi oltre ogni aspettativa"

Cartellone verso il gran finale ma il Teatro resterà aperto anche nei mesi estivi. Da febbraio ad oggi staccati 9392 biglietti.

Sarzana - Val di Magra - E' un bilancio sicuramente positivo quello della prima stagione del Teatro degli Impavidi organizzata dall'Associazione degli Scarti che si concluderà sabato 25 maggio con il concerto di Beppe Gambetta. A margine della conferenza stampa odierna sull'evento è stato proprio il direttore artistico Andrea Cerri ad illustrare i numeri principali del cartellone partito a febbraio dopo l'affidamento della gestione tramite bando.



“La stagione è andata oltre ogni aspettativa – ha sottolineato – abbiamo avuto 221 abbonamenti per la stagione di prosa, sono stati staccati 9392 biglietti in totale per gli eventi organizzati che sono stati 40. A questi se ne aggiungeranno altri 33 da qui all'estate per oltre 90 giornate di apertura del teatro”. Nei prossimi giorni proseguiranno anche gli appuntamenti con il fuoriFestival del Festival della Mente per poi proseguire con Spiros Argiris e Sarzana Opera Festival. “Al di là dei risultati – ha proseguito – siamo molto contenti dei risultati raggiunti e dell'affetto e l'attaccamento che i sarzanesi e tutti coloro che sono venuti hanno mostrato nei confronti di questo teatro. Crediamo di aver fatto il possibile per restituire un luogo di incontro e socializzazione con una proposta culturale di qualità, questo anche grazie agli operatori economici che ci hanno sostenuto con la campagna “I nuovi Impavidi”, e all'amministrazione comunale, dirigenti e tecnici con i quali la collaborazione è stata molto positiva. Stiamo già lavorando alla nuova stagione – ha concluso Cerri – con l'obiettivo di coinvolgere ancora di più le famiglie e i giovani delle scuole”.



Intanto in estate oltre agli eventi già programmati, il teatro ospiterà diversi laboratori e un campus, mentre da fine settembre (quando partirà anche la campagna abbonamenti) si inizierà a lavorare anche sulla formazione del coro di voci bianche che sarà diretto da Chiara Khilgren.