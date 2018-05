"Smaschera" torna agli Impavidi con quattro giorni di spettacoli

Venerdì prende il via la sedicesima edizione della manifestazione ideata da Toni Garbini. Tanti i temi e gli spunti, da Pasolini a Warhol, dalle suggestioni cinematografiche a quelle poetiche.

Sarzana - Val di Magra - Nato nel 2002 e giunto alla sua sedicesima edizione, il progetto “Smaschera” ideato da Toni Garbini, torna quest'anno all'interno degli Impavidi, “casa” di una manifestazione che guarda al teatro come strumento per capire la realtà e le sue contraddizioni. Quattro giorni di performance e spettacoli che prenderanno il via venerdì 18 maggio e proseguiranno fino a lunedì unendo nomi affermati a livello nazionale e nomi e compagnie del nostro territorio.





“Per me il teatro ha una funzione di “smascheramento” delle dinamiche della realtà - spiega Toni Garbini – una realtà piena di menzogne, illusioni e violenza. In questo contesto il teatro elabora la finzione e diventa uno strumento per comprendere la realtà. La prima edizione si era tenuta proprio agli Impavidi e sono felicissimo che possa tornarci con un programma molto importante nonostante i finanziamenti limitati. Siamo riusciti a coinvolgere molte persone che hanno deciso di sostenere il progetto, amici che lavorano anche all'estero ma sono legati a Sarzana e alla nostra terra. L'obiettivo - aggiunge – è quello di proseguire la collaborazione con l'amministrazione comunale per lavorare ad un cartellone ancora più ampio”.

Gli spettacoli si divideranno fra il palco principale e il “ridotto” del secondo piano, spazio per le performance più brevi che daranno continuità al programma giornaliero.



“Il fatto che la manifestazione sia arrivata alla sua sedicesima edizione – sottolinea il sindaco Cavarra – testimonia come essa sia stata sempre pensata partendo dalla qualità e come la cultura rappresenti un valore aggiunto per la nostra città. Un punto di forza su cui stiamo lavorando anche per il futuro ponendo al centro le associazioni che sono il vero valore aggiunto di Sarzana. Toni è stato fra i maggiori sostenitori della riapertura del teatro che oggi è cuore pulsante della nostra cultura”.

“Chi sarà incaricato di dirigere la città nei prossimi anni – conclude Garbini dovrà investire nella produzione di eventi. Puntare di volta in volta su un progetto e portarne avanti la produzione e valorizzarne l'esperienza”.





Venerdì 18 Maggio

Ore 19 ridotto

Barbara Mangano

Colors

Un viaggio nella femminilità

Teatro - Danza



Ore 2130 palco

Teatro Alchemico

Ho sparato a Andy Warhol: testimonia Valerie Solanas

di e con Angela Teodorovsky

performance teatrale



Ore 22.30 ridotto

Teatro ocra

persona semilavorata - secondo studio

di Toni Garbini con Tatin Revenga, musiche live di Emiliano Bagnato.

text-based performance



Sabato 19 Maggio

Ore 11 ridotto (ingresso libero)

Amilcare Mario Grassi

Paòle e Siéenzi

Omaggio a Eliano Andreani

Poesia



Ore 19 ridotto

Francesco Baldi

L’uccello del Paradiso

Il circo dell’omofobia

Monologo teatrale di Francesco Baldi e Isabella Dilavello, con Francesco Baldi

Produzione ViviTeatro, Ponsacco (PI)

Teatro



Ore 2130 palco

Francesco Ferrieri

The Story of the Late Mr. Elvesham

dallo scrittore di fantascienza H. G. Wells

Musiche live di Nicola Toccafondi

Teatro



Ore 22.30 foyer

Jonathan Lazzini

Una Stagione all’inferno da Rimbaud

Musica live di Manuel Apice

Reading



Ore 23 ridotto

Teatro ocra

persona semilavorata - secondo studio

di Toni Garbini con Tatin Revenga, musiche live di Emiliano Bagnato.

text-based performance



Domenica 20 Maggio

Ore 11 ridotto (ingresso libero)

Michele Salimbeni

I mondi dietro la macchina da presa

Cronache di un’esperienza cinematografica

Cinema



Ore 2130 palco

Teatro Ocra

Ab Joy: Pasolini interviews le interviste internazionali di P.P.Pasolini

Con Toni Garbini, live sound di Paolo Spaccamonti

Teatro



Ore 22.30 ridotto

ES3 in collaborazione con Kraken Teatro

WHO IS IT? IT’S ME!

da Febbre di Sarah Kane

Regia di Sara Battolla Con Riccardo Avanzini, Daniela Casciari, Lorenzo De Carlo, Raffaella Neri

Teatro



Lunedì 21 Maggio

Ore 19 ridotto

Annamaria Bruni

Marilyn’blues

di e con Annamaria Bruni

Marilyn si riprende la scena

Un monologo dedicato a M. Monroe

Teatro



ore 21.30 palco (per l’ingresso a questo spettacolo avranno la priorità le famiglie dei studenti coinvolti)

Teatro Ocra

Dante alla Dante, spettacolo-casting per un film sulla Divina Commedia

Esito del progetto teatrale Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra

Teatro



Ore 22.30 ridotto

Teatro Alchemico

Giganti, il sogno di Ilse

Liberamente ispirato a “I Giganti della montagna”di Pirandello

Drammaturgia e regia di Angela Teodorovsky

Teatro



da venerdì a lunedì

EMISTENICO \ piccola stanza al primo ordine di palchi

Estese Solitudini

istallazione multimediale di

(Stefano Lanzardo, Emiliano Bagnato, Nicola Tognoni e Carolina Amoretti)

Arte



Gianluca Barenco \ sala laterale del ridotto

Omaggio al limite ignoto

Istallazione a cura di Francesca Giovanelli.

Arte



Ingresso a singolo spettacolo euro 7, giornaliero euro 15