'Senza regole', il brano d'esordio di Matilde Leonardi

Sarzana - Val di Magra - Dal 12 Febbraio negli store digitali esce Senza regole, il singolo che segna l’esordio di Matilde Leonardi, in arte Chasm, brano prodotto per l’etichetta discografica Rosso Al Tramonto. Studentessa universitaria a Pisa, 22 anni, Matilde vive a Sarzana. “Senza regole - si legge nella nota di presentazione del brano - descrive un momento preciso di passaggio e quanto sia difficile portare avanti una relazione che ormai è finita. Più che una confessione all’altra persona è in primo luogo un’ammissione interiore che non si vorrebbe fare. Il coraggio manca prima di tutto nell’affrontare se stessi”. La giovane cantautrice canta sin dalla più tenera età e ancora giovanissima ha afficanto al canto lo studio del pianoforte. Recentemente ha partecipato a una serie di concerti dedicati a Fabrizio De André.