'Senza frontiere', esordio letterario della sarzanese Sara Beyerle

Sarzana - Val di Magra - Altromondo editore ha pubblicato 'Senza frontiere', primo libro di Sara Beyerle. Tratto da una storia vera, narra le vicende di Naima, una giovane ragazza piena di sogni e determinazione, che lascia alle spalle ogni comodità per intraprendere da sola un viaggio alla ricerca di sé. Questo viaggio, che attraversa tre diversi continenti, la immergerà in alcune delle più esotiche culture del mondo e la catapulterà in realtà che non si sarebbe mai potuta immaginare. Durante il suo percorso, fatto di instabilità e adattamento, di incontri fatidici e di insegnamenti, di solitudine e di condivisione, avrà la possibilità di entrare in contatto con gli aspetti più profondi del suo essere e di confrontarsi una volta per tutte con le sue ombre.



Sara Beyerle, naturopata sarzanese, nasce il 31 marzo del 1991. Dotata, sin da bambina, di un’innata curiosità per la vita e di una forte determinazione, desidera conoscere il mondo in tutte le sue sfaccettature e ciò la porta ad avventurarsi da sola in una serie di esperienze di studio e di lavoro che le danno la possibilità di vivere e di viaggiare in vari continenti. Dalle vicende vissute nel corso della propria vita, dai suoi viaggi e da un profondo percorso di crescita personale nasce il suo primo libro: 'Senza frontiere'.