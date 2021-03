"Senza bussare", giochi e libri illustrati per stimolare immaginazione e creatività

Sarzana - Val di Magra - “Libero nella campagna mi piace immaginarlo che corre tra le spighe di grano o nel giardino in mezzo alle primule e

alle margherite gialle…”. Inizia così “Mirto, la vera storia del Topino dei denti”, il primo libro della collana “Senza bussare” pensato e realizzato per le famiglie e i loro bambini, progetto tutto al femminile nato a Sarzana. L'inedita collana "Senza Bussare" nasce da un'idea di Abygaille di Samuela Ferrari e delle sue più strette collaboratrici che in questi anni hanno organizzato diversi eventi e attività di intrattenimento per bambini, tra i quali il "Il castello Stravagario" che ha richiamato ad Ameglia migliaia di Cosplayer da tutta Italia. In questo progetto, fondamentale sono la scrittura, l’entusiasmo di Erika Nani e la creatività dell’illustratrice Rebecca Ferrari.



Attraverso la lettura e il gioco, ancora di più sotto pandemia e in un momento di crisi sociale e aggregativa, “Senza bussare” vuole stimolare l’immaginazione e la curiosità con il loro packaging composto dal libro e giochi di legno che terranno compagnia a grandi e piccini, dando loro un modo per raggiungere il mondo esterno con l'immaginazione ed essere raggiunti da piccoli amici immaginari. Grazie ai colorati libri di fiabe abbinati alle bellissime porticine, create da sapienti mani artigiane, i bimbi giocheranno affidando i loro sogni e segreti a temi diversi. Oltre alla prima uscita del “Topino dei denti”, è già tempo del “Coniglietto di Pasqua” e al “Mostretto dell'Umore” e in cantiere si sta già lavorando in ottica natalizia con l'Elfo di Babbo Natale fino alle versioni personalizzate per chi volesse ricevere o regalare “quel qualcosa di davvero speciale”. A breve sarà possibile acquistarlo direttamente su Amazon, nelle migliori librerie per bambini della nostra Provincia, oppure con acquisto diretto sui canali social della pagina “Senza Bussare”.