“Senza Hitler” agli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione. Alle 21 di lunedì 27 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, la Compagnia degli Evasi porterà in scena lo spettacolo pluripremiato “Senza Hitler” di Edoardo Erba, vincitore dei premi al Miglior spettacolo ed al Miglior attore al Premio Folle d’Oro di Fossano, del premio al Miglior attore all'undicesima edizione del Festival Nazionale di Teatro Città di Montecarlo “L'Ora di Teatro". “Scarso talento, prova di disegno insufficiente”, fu il verdetto di non ammissione per il diciottenne Adolf Hitler all’Accademia di arti figurative di Vienna nel 1907 - racconta il regista Alessandro Vanello - quel fallimento segnò probabilmente l’inizio di un processo di odio del futuro Fuhrer per tutta l’umanità. In questo testo vincitore del “Premio Speciale della Giuria Riccione 2001”, l’autore Edoardo Erba, immagina e crea una una dimensione parallela agli eventi accaduti: Hitler viene promosso all'esame dell'Accademia di Belle Arti e realizza il suo sogno: diventare pittore.



Ma in realtà la sua fama rimane quella di un pittore mediocre e irrequieto, che dipinge immagini forti e crude che ricordano quello che nella nostra dimensione ha poi realmente fatto. Accanto a lui Eva, modella e donna delle pulizie. A sessant'anni, quando il pittore Adolf Hitler sta per emergere dall'anonimato, dopo una vita di frustrazioni artistiche, viene intervistato da Anne, una giovane giornalista emergente del Frankfurten Zeitung. Siamo negli anni 50, la guerra l’hanno scatenata i cantoni svizzeri, e adesso Stoccolma è la capitale dell’Europa". In scena gli attori evasi Andrea Carli, Lucia Carrieri, Nicoletta Croxatto, e Riccardo Avanzini, luci di Luigi Gino Spisto, consulenza musicale Daria Pietrapiana, fotografi di scena Stefano Rossi Foto Zack, Gianluca Ghinolfi. Lo spettacolo sarà finalista al terzo Concorso Carlo Dapporto di Sestri Levante l’8 febbraio, al II° Concorso Granteatro Festival di Verona il 22 febbraio, e al XII° Concorso XS Festival Città di Salerno il 29 marzo.



Erba è considerato tra i talenti più brillanti della sua generazione, nato nel 1954, si è formato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano. “Maratona di New York” è il titolo più conosciuto fra i suoi scritti teatrali, tradotto in diciassette lingue, pubblicato in otto e rappresentata in tutto il mondo. Erba si è affermato nei maggiori premi nazionali: Olimpici del Teatro, Riccione, Candoni, Salerno e Idi. Ha tradotto l'intero repertorio teatrale di Agatha Christie pubblicato da Mondadori. Per la radio e la televisione scrive fiction, sit com e varietà. E’ docente di Scrittura per la Scena per lo Schermo all’Università di Pavia, e di Teatro per il Master di Drammaturgia dell'Accademia Nazionale d'arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma.



Biglietto € 12 intero - € 10 ridotto è consigliata la prenotazione dei biglietti chiamando il numero del teatro 3464026006 sabato dalle 9.30 alle 12.30, oppure acquistabili allo IAT di Piazza San Giorgio a Sarzana sabato 9:30/13 e 16:30/20 e domenica 10/12:30 e 16/19:30.