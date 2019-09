'Sarzana play', un'immersione nei giochi di ruolo e da tavolo

Sarzana - Val di Magra - Domenica 15 settembre dalle 10.00 alle 22.30 torna 'Sarzana Play', manifestazione dedicata al gioco di ruolo e da tavolo in tutte le sue forme. L'idea nasce tre anni fa da una collaborazione tra gidierre.net, La Forgia del Tempo ed il Servizio Civile di Sarzana, per promuovere varie tipologie di giochi tramite piccole dimostrazioni.



"Il 15 settembre 2019 Sarzana Play giungerà alla terza edizione e sarà più grande - spiegano gli organizzatori -. Saremo presenti in due piazze, De André e Luni, e nella biblioteca civica nel cuore della città dove daremo vita ad una giornata di gioco per tutte le età. Sarà possibile provare giochi inediti, partecipare a sessioni dimostrative di alcuni dei più importanti giochi di ruolo e da tavolo, assistere a conferenze dedicate al gioco ed alla sua utilità sociale.

Tutte le associazioni partecipanti si occupano di questo fantastico hobby in mille modi diversi, con finalità diverse ma con una sola passione in comune: giocare".



Per maggiori info:

www.facebook.com/SarzanaPlayOfficial/

www.gidierre.net

staff.gidierre@gmail.com



Cell. 328 9442843