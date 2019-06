“Sarzana Opera Festival” compie vent'anni e si apre con un omaggio agli Usa

Sarzana - Val di Magra - Sarzana Opera Festival compie vent’anni. E Sarzana, città della musica, si prepara ad accogliere i giovani talenti della lirica e i grandi nomi del panorama operistico. Sotto la direzione artistica di Sabino Lenoci il Festival, organizzato dall’Associazione Amici del Loggiato con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sarzana e Comune di Santo Stefano Magra, anche quest’anno, propone un calendario di eventi ricco e completamente gratuito che avrà inizio sabato 22 giugno in piazza Matteotti con la U.S. Naval Forces Europe Band e la soprano Valentina Boi, per concludersi venerdì 5 luglio, quando i 50 elementi dell’Orchestra Arturo Toscanini di Parma accompagneranno i vincitori della Masterclass Mozartiana.



“Un appuntamento storico che quest'anno propone un'inaugurazione eccezionale con la U.S. Naval Forces Europe Band- spiega il sindaco Cristina Ponzanelli-. Un evento straordinario che arricchisce un'estate capace di affiancare appuntamenti storici ma ricchi di novità e nuove prospettive a novità assolute. Saranno serate di una qualità straordinaria, ben capaci di rappresentare Sarzana nel nostro territorio e oltre”. A giudicare i giovani cantanti lirici che arriveranno a Sarzana da ogni parte del mondo, sarà una giuria d’eccezione guidata dal soprano Katia Ricciarelli e composta dal casting manager del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, Pierangelo Conte, dal responsabile In Art Management di Milano, Saverio Clemente, dal Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia, dal Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Claudio Orazi, dal Sovrintendente e Direttore Artistico del Rossini Opera Festival, Ernesto Palacio.



“Il comitato è ben lieto di aver portato il Festival fino alla XX edizione, facendo crescere questa manifestazione indirizzata alla promozione dei talenti della lirica - sottolinea Maurizio Caporuscio, presidente del Comitato Amici del Loggiato-. In questi anni sono stati scoperti moltissimi talenti, tanto è vero che in tutti i teatri del mondo è facilissimo incontrare giovani cantanti lirici che sono passati da Sarzana. Abbiamo sempre cercato di portare in città manifestazioni di alto livello culturale e di spessore. Anche quest’anno in giuria sono presenti alcuni dei numeri uno dei teatri di tutto il mondo. Non possiamo nascondere la nostra soddisfazione per i risultati conseguiti, ma anche preoccupazione per l’incremento costante delle spese e le crescenti difficoltà organizzative dell’evento”.



Il Festival, come detto, prenderà il via sabato 22 giugno, alle 21.00, in piazza Matteotti, con l’arrivo della U.S. Naval Forces Europe Band e della soprano Valentina Boi. A fare da cornice alla serata, la sfilata dei mezzi militari storici americani della II guerra mondiale, messi a disposizione dall’associazione culturale 92 Buffalo. Si proseguirà martedì 25 giugno con l’inizio del concorso per giovani talenti “Spiros Argiris” che si concluderà il 28 giugno alle 20.30, in Fortezza Firmafede, nella Sala delle Capriate, con una finalissima dove i giovani talenti si esibiranno davanti a giuria e pubblico accompagnati al pianoforte dal Maestro Dragan Babic. Tra gli eventi più attesi di questa XX edizione, giovedì 27 giugno andrà in scena “Sarzana e le sue chiese”, un percorso tra musica, arte e poesia che vedrà coinvolti i gioielli sacri della città, in un percorso itinerante che partirà dalla chiesa di Sant’Andrea per concludersi nella chiesa di San Francesco, accompagnati dalla lettura di brani celebri, sulle note di musica sacra e popolare della tradizione liturgica. Il giovanissimo tenore peruviano Ivan Ayon Rivas, nato artisticamente al Sarzana Opera Festival, sabato 29 giugno alle 21.30 regalerà a Sarzana un recital delle più famose arie del suo repertorio in una location suggestiva quale il sagrato della Concattedrale di Santa Maria. Tra i luoghi più suggestivi del Sarzana Opera Festival non è possibile non annoverare l’ Oratorio di Santa Croce che quest’anno accoglierà, domenica 30 giugno, “Pianse e amò per tutti” un concerto per flauto e pianoforte con il repertorio sacro e lirico di compositori quali Giuseppe Verdi, Briccialdi e Genin. A Mozart sarà invece dedicato il concerto della soprano Valentina Boi, che si esibirà assieme ai giovani cantanti della Masterclass Mozartiana, mercoledì 3 luglio alle 21.30 sul sagrato della Pieve di Sant’Andrea, in attesa del gran finale, venerdì 5 luglio alle 21.30 in Fortezza Firmafede, quando, i 50 elementi dell’Orchestra Arturo Toscanini di Parma accompagneranno i vincitori della Masterclass Mozartiana in una selezione dell’opera Don Giovanni e celebreranno, con un anno di anticipo, i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Santo Stefano Magra protagonista di “Santo Stefano Magra in…Canto nel Borgo”. Tre gli appuntamenti in programma: mercoledì 26 giugno a Ponzano Magra nel Parco di Villa Vaccari, con un viaggio tra le più trasgressive canzoni del Novecento, interpretate da Maria Letizia Corga con la regia di Pino Ammendola, il 1 luglio alle 21.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, nel quale le due giovani soprano Valentina Boi e Magda Gallo interpreteranno le più famose Ave Marie e il 4 luglio in Piazza Castello, con un concerto dal Titolo i Tre Tenori”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Posti limitati. E’ possibile ritirare i biglietti per gli eventi a Sarzana, presso la Pasticceria Gemmi.