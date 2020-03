'Romitosiamonoi', un progetto fotografico in questo tempo sospeso

Sarzana - Val di Magra - 'Romitosiamo noi - Immagini di un tempo sospeso': questo il titolo del progetto di raccolta foto coordinato dai tre fotografi professionisti locali Beatrice Angelini, Davide Marcesini e Matteo Zannoni, che mettono a disposizione della comunità il loro tempo e le loro competenze, per raccogliere le fotografie dei cittadini che descrivano questo particolare momento, con l'obbiettivo di arrivare a un libro. I proventi della vendita andranno alla Pubblica Assistenza Humanitas di Romito.



COME FUNZIONA, spiegato dagli organizzatori:

L'invito è rivolto a tutti i romitesi, a chi frequenta Romito per lavoro o altre esigenze, agli abitanti dei dintorni (Trebiano, Cerri, Senato, Guercio).

Scattate foto che ritraggono i temi che vi proponiamo

- Pubblicate le vostre foto con hashtag #romitosiamonoi sul vostro profilo Facebook o Instagram. Le fotografie verranno raccolte nella pagina Facebook 'Romito siamo noi' e sul profilo Instagram '@romitosiamonoi. I nostri fotografi professionisti Beatrice Angelini, davide Marcesini e Matteo Zannoni sceglieranno una foto al giorno fra le pervenute, e una alla settimana fra le foto selezionate. Una sezione speciale sarà dedicata alle fotografie dei bambini fino a 13 anni. Per motivi tecnici vi chiederemo di reinviarci le foto selezionate via mail.



TEMI:

Ritratti di famiglia: primi piani o ritratti dei vostri famigliari Scene di vita famigliare: come cambiano le nostre relazioni, il nostro tempo insieme, cosa recuperiamo delle vecchie e dimenticate abitudini, come ci ritroviamo

Fuori dalla finestra: cosa 'ri-vedo'dalla mia finestra, come 'ri-vedo' i miei luoghi

Al lavoro

Nuove connessioni: il nostro nuovo rapporto con gli strumenti digitali

Le foto del passato: approfittiamo di questo tempo per riscoprire il nostro passato in bianco e nero.