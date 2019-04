"Rivediamoci in piazza", screening oculistico con Lions Club Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il Lions Club Sarzana, in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità di La Spezia I.A.P.B. ed i club del distretto Lions IA2, ha organizzato per sabato 13 aprile una giornata dedicata allo screening oculistico gratuito denominata “Rivediamoci in …Piazza”.



Infatti in Piazza Matteotti a Sarzana, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18, sarà presente il camper appositamente attrezzato con moderne apparecchiature preso il quale sarà possibile per tutti effettuare gratuitamente un controllo oftalmico.



Ancora una volta i club Lions si pongono al servizio della cittadinanza affrontando le problematiche della vista, uno dei temi al centro delle campagne Lions a livello mondiale.



Medici e ortottisti saranno a disposizione della cittadinanza negli orari indicati.



L’evento è patrocinato dal Comune di Sarzana che, come avviene ormai da anni, mostra sempre una particolare attenzione alle iniziative promosse dal Lions Club Sarzana.



Il Presidente del Club di Sarzana Giovanni Torlai ha anticipato le prossime iniziative che vedranno la donazione di un defibrillatore al Comune di Sarzana, un incontro son la cittadinanza sul problema del diabete alla presenza di esperti della materia, ed un incontro con l’antropologo spezzino David Bellatalla il giorno 9 maggio presso la sala consigliare del comune in occasione della presentazione del suo ultimo libro.