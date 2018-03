'Questa immensa notte' per il giovedì sera di Teatrika Scenari

Sarzana - Val di Magra - Lo scorso giovedì ancora un tutto esaurito a “Teatrika Scenari” la rassegna di teatro contemporaneo proposta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra con la direzione artistica e organizzativa della Compagnia degli evasi e la collaborazione di Arci Valdimagra, e grande affluenza anche all’apericena servito ogni giovedì al nuovo bar Arci Wave davanti al teatro : giovedì 15 marzo sarà la volta della Compagnia Gli Amici di Jachy, da Genova, con lo spettacolo “Questa immensa notte” scritto dalla giornalista e blogger Chloe Moss, testo cult del nuovo teatro anglosassone, vincitore del prestigioso “Susan Smith Blackburn Prize” di Londra. . Per gli argomenti trattati, lo spettacolo è sconsigliato ma non vietato ai minori di anni 15. L’evento si terrà nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, in via Carbonara n.120, per l'occasione adibita a teatro, con palco rialzato. Il costo dei biglietti è di €10 con ridotto a €7 per i soci Arci, per i minorenni e gli over 65. Teatrika Scenari proseguirà tutti i giovedì sera del mese di marzo, sempre con inizio alle ore 21:15: giovedì 22 marzo arriverà da Pordenone la Compagnia Teatro Estragone, che porterà in scena, dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale, lo spettacolo “Virginia va alla guerra” un piccolo capolavoro di bravura interpretativa e di originalità drammaturgica racconta di una guerra vissuta da una ragazzina e dalla sua gallina attraverso il territorio friulano devastato dalle vicende successive alla disfatta di Caporetto. La rassegna è abbinata alle iniziative culturali promosse dall'Arci Sarzana Valdimagra. Info e prenotazione biglietti al 3358254436 www.evasi.it – www.quicastelnuovo.it - comune.castelnuovomagra.sp.it/