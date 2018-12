"Quando un muro racconta una storia", laboratorio gratuito per giovanissimi al Tag di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sabato 15 dicembre dalle 16.30 alle 18.00, a Talent Garden Sarzana in Piazza Dino Ricchetti a Sarzana secondo appuntamento con i laboratori di Spazi Fotografici Kids dedicati ai bambini dai 7 ai 10 anni, per scoprire la magia del linguaggio fotografico e le sue potenzialità espressive. Durante gli incontri si parlerà di fotografia come strumento espressivo, di conoscenza, di relazione, come mezzo per raccontarsi e per descrivere il mondo circostante.

I laboratori saranno basati sulla pratica giocosa, sul coinvolgimento emotivo, sulla libertà creativa e saranno formulati in modo che ogni partecipante potrà costruire un proprio percorso cognitivo rispetto al mezzo fotografico e alle sue funzioni comunicative.

Questo secondo incontro condurrà i vostri bambini alla scoperta dei muri della città: fotografie di muri scrostati, imbiancati, usurati, rovinati e graffiati diverranno tele sulle quali i bambini saranno chiamati a vedere e ad inventare i soggetti della loro storia.

Dopo il laboratorio i muri sembreranno quadri narrativi e i bambini guarderanno le loro città con occhi diversi.

Massimo 10 partecipanti di età dai 7ai 10 anniPrenotazione obbligatoria all'indirizzo: orianna.fregosi@gmail.com