'Pilgrim fest', tre giorni dedicati alla Francigena alla Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - C’è un tratto della Francigena che unisce idealmente due luoghi distanti ma con molte affinità: Veleia e Luni. Entrambe antiche città romane, oggi zone archeologiche tra le più importanti del Nord Italia sono state fondate dopo la definitiva sottomissione dei Liguri da parte di Roma. Veleia (il cui nome deriva dalla tribù ligure chiamata Veleiate) in provincia di Piacenza, Luni al confine tra Liguria e Toscana raccolgono un ampio territorio che coincide con la Lunigiana storica, terra ricca di emergenze storiche, architettoniche, culturali e ambientali da valorizzare e promuovere. Un percorso che procede dal crinale dell’Appennino Tosco-emiliano alla costa ligure-tirrenica, e che interessa i territori delle province di Piacenza, Massa Carrara e La spezia con Sarzana snodo territoriale fondamentale posta com’è al confine ideale tra i diversi territori motivo che ha spinto il Sindaco di Sarzana, nonché assessore alla Cultura, Cristina Ponzanelli a sostenere con forza questa iniziativa.

Il 19 luglio i rappresentanti dei Comuni lungo questo tracciato oltre a tutti gli Enti interessati (regioni, province, Parchi, Soprintendenze, Beni culturali, Musei e Poli Museali, Parchi etc.) sono invitati al tavolo operativo per il lancio di I.TE.R. (Itinerari TErritoriali Romei) un progetto unico nel suo genere per valorizzare questo territorio dal punto di vista storico, culturale ed enogastronomico.

Tra i promotori dell’iniziativa, oltre alla Cooperativa EARTH, Il Comune di Sarzana, il Polo Museale della Liguria, Il Museo delle Fortezze di Sarzana, L’Unione dei Comuni della Lunigiana, il Comune di Pontremoli, l’associazione Europea della Via Francigena.

Alla parte operativa si unisce, completandola, una parte “ludica” con la prima edizione della “Pilgrim Fest” che si svolge in concomitanza con la ricorrenza del Compleanno della Città di Sarzana.

Laboratori per i bambini, convegni, mostre e soprattutto due giornate dedicate alla mostra e degustazione dei prodotti tipici della Francigena curata dalla Condotta Slow Food Sarzana, Lerici, Val di Magra e l’apertura ormai tradizionale della Porta Pisana.

Programma

Venerdì 19 Luglio 2019 ore 11.00-13.00 e 15.00-17.00

I.TE.R. – Itinerari TErritoriali Romei

Tavolo Operativo. Costruzione di una rete per la valorizzazione di castelli, fortezze, borghi murati e siti Archeologici lungo il tracciato della Francigena.

>> ore 18.30

“Piacere, Signor Pellegrino!” Visita animata per bambini

in collaborazione con Museo Diocesano di Sarzana (solo su prenotazione, durata 1h30, costo € 5,00 - info 370 3433951)



Sabato 20 Luglio 2019 ore 18.45

Spungata, un dolce sul cammino del cielo

con Gabriella Molli, Nicola Caprioni moderano Caterina Battistini e Roberta Pelliti (Slow Food Sarzana)

Sabato 20 e Domenica 21 Luglio 2019 ore 10.30 - 13.00 e 18.30 - 24.00

Apertura percorso visita Fortezza Firmafede e MUdeF

>> ore 18.30

Un portafortuna per il viaggio

visita guidata e laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni

(solo su prenotazione, durata 1h30, costo € 5,00 - info 370 3433951)

>> ore 18.30 - 24.00 (visite ogni 30 min.)

Apertura Porta Pisana e dei sotterranei

Apertura straordinaria dell’antica porta della città.

Alla luce delle torce i visitatori percorrono le mura fino ai piedi della porta accompagnati da guide in costume d’epoca.

>>ore 18.30 - 24.00

Da Canterbury a Roma: 1.800km attraverso l’Europa

Esposizione dedicata alla Francigena nei sotterranei della Fortezza Firmafede

Esposizione e vendita prodotti enogastronomici della Via Francigena da Fidenza a Luni



info

tel. 0187 622080

www.fortezzafirmafede.it