"Palco parlante" debutta con Jack Jaselli, Colombani e Pesucci

Al via la prima edizione in piazza De Andrè

Sarzana - Val di Magra - In piazza De André a Sarzana prende il via questa sera alle 19 la prima edizione di “Palco Parlante” iniziativa culturale promossa dal Comune con Carmen Bertacchi che prevede dieci appuntamenti fino al prossimo agosto. L'obiettivo sarà quello di riscoprire il contatto con il libro e la carta attraverso la lettura di testi classici e moderni dando vita ad una maratona letteraria nella quale non mancherà anche la musica dal vivo, protagonista dalle 21.

Tema di questo primo evento sarà la via Francigena, con la performance pittorica dal vivo di Piero Colombani, le letture di Massimo Pesucci e la musica di Jack Jaselli. Quest'ultimo ha infatti intrapreso lo scorso 16 aprile il suo “Torno a casa a piedi tour” che da Pavia lo porterà a Roma attraverso un percorso di 34 tappe sulla via dei pellegrini. Un progetto documentato anche da Discovery e Real Time con il patrocinio di Legambiente mentre il suo album è stato prodotto da Universal. L'intervento pittorico di Cololmbani sarà invece inserito nel progetto “I Parchi della Notte in Francigena” che ha il Patrocinio della Associazione Europea Via Francigena e che ha portato a Sarzana questo appuntamento.