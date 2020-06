'Oplà', i Moca presentano il loro primo disco

Sarzana - Val di Magra - Primo disco per la band spezzina Moca. L'appuntamento con la presentazione è al Bar Lidamo di Ponzano Madonnetta venerdì 19 giugno alle 19.30, per un aperitivo in musica. "Oplà, dopo il rinvio di marzo - spiegano dalla band -, vede finalmente la luce, ma non è più lo stesso di qualche mese fa. In questo periodo abbiamo continuato a lavorare a nuove idee e ci siamo ritrovati per le mani più brani del previsto, quindi abbiamo deciso di racchiudere tutti i pezzi in due volumi distinti: Oplà uscirà il 19 giugno e il secondo volume quando farà più freddo".